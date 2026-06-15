Curacao "thắng" trong trận thua Đức 1-7 tại World Cup 2026

Có những trận đấu khép lại bằng tỉ số một chiều, song dư âm lại không nằm trọn trên bảng điện tử hiện trên sân.

Đức dù thắng huỷ diệt Curacao ở bảng E, một kết quả đủ mạnh để phát đi lời cảnh báo tới các đối thủ. Tuy nhiên, đội thua Curacao cũng có quyền ngẩng cao đầu khi rời sân Houston Stadium (Mỹ).

Đức nhập cuộc như một cỗ máy vừa được đánh thức sau 2 kỳ World Cup liên tiếp gần nhất không vượt qua vòng bảng.

Chỉ sau 6 phút, Felix Nmecha đã mở tỉ số, bàn thắng nhanh nhất cho tới thời điểm hiện tại ở World Cup 2026. Với một đội bóng từng chịu nhiều hoài nghi, khởi đầu ấy giống như cú đạp ga đầy dứt khoát.

Livano Comenencia ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 đẹp mắt cho Curacao trong hiệp một trận đấu với Đức. Ảnh: AP

Nhưng bóng đá không chỉ dành cho kẻ mạnh. Phút 21, Livano Comenencia đưa Curacao trở lại trận đấu bằng bàn gỡ 1-1.

Đó không đơn thuần là một pha lập công. Đó là bàn thắng đầu tiên của Curacao trong lịch sử World Cup, là khoảnh khắc khiến băng ghế dự bị vỡ òa, còn những CĐV áo xanh trên khán đài như được sống trong giấc mơ không tưởng.

Cổ động viên Curacao bùng nổ với bàn thắng đầu tiên của đội tuyển quốc gia trong lịch sử World Cup.

Trong vài phút ngắn ngủi, đội bóng ở quốc gia chỉ khoảng 150.000 dẫn khiến người ta quên rằng họ đang đối đầu một nhà vô địch thế giới 4 lần.

Đội bóng nhỏ bé ấy chơi với sự hồn nhiên, táo bạo và đầy kiêu hãnh. Họ không co cụm chỉ để hạn chế bàn thua, mà cố gắng thi đấu thứ bóng đá có nhịp đập riêng.

Rồi thực tế trở lại, lạnh và nặng như chính đẳng cấp của Đức. Nico Schlotterbeck đưa Đức vượt lên, Kai Havertz ghi bàn trên chấm phạt đền trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav và Havertz lần lượt biến trận đấu thành màn trình diễn với sức mạnh một chiều.

"Cỗ xe tăng" Đức thắng 7-1 bằng sự đa dạng đáng sợ. Có bàn thắng từ trung vệ, tiền vệ, hậu vệ biên, tiền đạo và những ngôi sao tấn công.

Họ có 6 cầu thủ khác nhau ghi tên lên bảng tỉ số, trong đó Havertz lập cú đúp. Với HLV Julian Nagelsmann, đây là màn ra quân gần như hoàn hảo khi thắng đậm, nhiều điểm nổ, tâm lý được giải toả.

Tỉ số 7-1 chắc chắn gợi lại ký ức chấn động ở bán kết World Cup 2014, khi Đức nghiền nát Brazil ngay trên đất Brazil. Lần này, cảm xúc chiến thắng không giống nhau, nhưng thông điệp chuyên môn vẫn rất rõ khi Đức vào guồng, họ có thể trở thành đội bóng không gì ngăn cản.

Manuel Neuer cũng đi vào cột mốc riêng khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất của Đức góp mặt ở một giải đấu lớn. Ở tuổi 40, anh đứng đó như chứng nhân của một thế hệ cũ, trong khi Musiala, Nmecha hay Brown đại diện cho lớp trẻ với năng lượng mới.

Cú đúp của Kai Havertz giúp Đức hạ Curacao 7-1, đồng thời giúp ngôi sao Arsenal tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đến thời điểm này tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, phần cảm xúc nhất của trận đấu lại thuộc về Curacao. Ở tuổi 79, ông Dick Advocaat trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup, dẫn dắt đội tuyển nhỏ nhất giải bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ sau trận đấu, ông thừa nhận Đức quá mạnh, nhưng cũng khẳng định các cầu thủ Curacao có quyền tự hào. Thất bại 1-7 không xóa được giá trị của bàn thắng lịch sử, cũng không làm lu mờ niềm vui của một quốc gia lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Đức có 3 điểm, có hiệu số đẹp và có lời tuyên bố đanh thép cho tham vọng đi xa. Curacao không có điểm, nhận 7 bàn thua, nhưng họ tạo nên khoảnh khắc mà "đội bóng nhỏ khiến cả thế giới phải ngước nhìn".

Thế mới nói, Curacao đã "thắng" trong trận thua Đức 1-7 tại bảng E World Cup 2026.