Cứu bé gái 4 tuổi trong căn nhà cháy

Ngày 13-4, tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (đóng tại xã Nhi Sơn, huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa cùng với lực lượng địa phương, người dân kịp thời dập tắt một đám cháy nhà xảy ra trên địa bàn.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến cháu bé 4 tuổi bị bỏng, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13-4, Đồn Biên phòng Pù Nhi nhận được tin báo xảy ra vụ hỏa hoạn, cháy nhà gia đình anh Thao Văn Va (SN 1996, ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn).

Ngay lập tức, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường phối hợp với các lực lượng của xã Nhi Sơn và nhân dân trong bản Pá Hộc tiếp cận vị trí, kịp thời chữa cháy.

Cháu bé 4 tuổi may mắn được lực lượng chức năng cứu ra ngoài an toàn

Do ngọn lửa lan nhanh, cộng với vật liệu dễ cháy, nên làm thiêu rụi gần như hoàn toàn ngôi nhà lớn. Rất may, trong lúc xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu cháu Thao Y H. (SN 2021, con gái anh Va) khỏi căn nhà cháy ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đám cháy, cháu H. bị bỏng nặng ở cánh tay trái, chân trái đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Mường lát để sơ cứu. Ước tính, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Pù Nhi và chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm và 10 triệu đồng cho gia đình anh Thao Văn Va

Được biết, bước đầu Đồn Biên phòng Pù Nhi, UBND xã Nhi Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gạo, một số nhu yếu phẩm sinh hoạt và 10 triệu đồng cho gia đình.