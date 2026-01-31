Cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử

Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, mỗi ngày làm việc BS Nhật Tuệ luôn tâm niệm phải vận dụng toàn lực kỹ năng, kinh nghiệm để giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết

Làm việc tại khoa cấp cứu, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, luôn xác định công việc vô cùng vất vả, nguy hiểm nhưng ngược lại, ông cũng nhận được nhiều niềm vui khi thấy những trái tim đập lại, sự sống hồi sinh. BS Tuệ xác định cả đời sẽ gắn bó cùng cấp cứu bệnh nhân.

Ngã rẽ từ một lần chứng kiến hình ảnh đau thương

Khi trẻ, BS Tuệ chuyên về chẩn đoán hình ảnh tại một bệnh viện sản nhi tư nhân tại TP HCM. Một lần, người cha hối hả đưa đứa con 3 tuổi bị điện giật chạy vào bệnh viện cấp cứu. Cả bệnh viện nháo nhào, các y - bác sĩ cùng ép tim, bóp bóng… nhưng 30 phút rồi 1 giờ trôi qua, từ miệng đứa bé trào ra thức ăn nhưng trái tim nhỏ bé mãi mãi không đập lại. "Nhìn cảnh mọi người lúng túng, không có người đứng đầu chỉ huy, tôi rất trăn trở, mình cũng là BS mà… Rồi cảnh người cha đau đớn ôm xác con, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi quyết định rẽ ngang con đường làm cấp cứu".

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ tham gia cấp cứu nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một lần được nghe TS-BS Đỗ Quốc Huy, lúc ấy là Phó Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (nay là Phó Giám đốc Bệnh viện 115), nói: "Ở bệnh viện tôi, tài xế cũng được đào tạo về cấp cứu", BS Tuệ quyết định xin vào làm không lương 3 năm tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương và theo học chuyên khoa 1, rồi chuyên khoa 2.

Từng công tác tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, Trung tâm Cấp cứu 115…, BS Tuệ phụ trách cấp cứu nội viện lẫn ngoại viện. Chỉ cần một cuộc điện thoại, ông cùng ê-kíp lên đường ngay.

Bác sĩ Tuệ cũng thường xuyên hướng dẫn kỹ năng xử lý sơ cấp cứu cho người dân

BS Tuệ không thể nhớ hết những khó khăn, hiểm nguy phải đối mặt thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. "Tôi từng cấp cứu một người đàn ông bị đột quỵ khi làm việc ở cảng. Ông làm nhiệm vụ ngồi trên cẩu, bỗng nhiên đột quỵ, ngưng tim. Lúc đó, tôi đến leo nhanh lên cẩu để cấp cứu giữa trời gió phần phật. Khi cứu xong người đàn ông gặp nạn, tôi cứ loay hoay không tìm được cách xuống và nhìn độ cao hun hút, gió quật từng chập mà thót tim và cũng không biết mình đã leo lên bằng cách nào" - BS Tuệ chia sẻ.

Những câu chuyện hot không cầu "triệu like"

Năm 2020, Bệnh viện Gia An 115 trở thành một trung tâm cấp cứu vệ tinh của Cấp cứu 115, BS Tuệ trở thành một thành viên của bệnh viện. Là người thuộc thế hệ 7X, BS Tuệ tự nhận mình là người không thích mạng xã hội, chỉ muốn làm thật tốt chuyên môn. Nhưng mỗi ngày, bệnh viện nhận cấp cứu nội viện khoảng 40 ca và 8 ca cấp cứu ngoại viện như sinh rớt, tai nạn giao thông, đột quỵ, loạn thần, điện giật, cây gãy… BS Tuệ nhận ra nếu xử lý tình huống khác, kết quả đã khác đi, ông quyết định chia sẻ những câu chuyện và cách xử lý trên trang Facebook cá nhân.

Như câu chuyện một gia đình tại phường Bình Tân, TP HCM có 2 con trai. Một buổi tối, điện của gia đình gặp sự cố, người anh sửa điện, bị điện giật. Người em nhào vào cứu anh. Người cha chờ hoài không thấy con xuống, khi lên xem 2 anh em đang ôm nhau nằm co quắp tại khu vực "chuồng cu" của căn nhà. Khi lực lượng cấp cứu đến, 2 anh em đã ngưng tim, ngưng thở. "Giá mà người anh ngắt điện rồi sửa hoặc người em hô hoán lên thay vì xử trí cảm tính thì sự việc đã khác rồi… Hình ảnh người mẹ ngất xỉu, vợ người anh đang mang thai ngã quỵ luôn ám ảnh trong đầu tôi. Vì thế, tôi quyết định chia sẻ các câu chuyện và hướng dẫn xử lý để giảm bớt các sự việc đau lòng tương tự" - BS Tuệ chia sẻ.

Những câu chuyện của BS Tuệ chia sẻ có hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt share nhưng với ông không mong cầu sự nổi tiếng mà giảm bớt sự đau thương. Trong tương lai, BS Tuệ cùng ê-kíp cấp cứu của bệnh viện đào tạo cấp cứu cho cộng đồng, đến các chung cư để hướng dẫn người dân xử lý tốt các tình huống.

"Khi cấp cứu nội viện tại bệnh viện còn có máy móc, dụng cụ y tế nhưng khi cấp cứu ngoại viện thì không tình huống nào giống tình huống nào, tất cả đều phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng của người làm cấp cứu" - BS Tuệ chia sẻ. Với tâm huyết của mình, BS Tuệ hy vọng sẽ giúp nhiều người dân có kỹ năng xử lý sơ cấp cứu ban đầu để có nhiều cơ hội hồi sinh cho bệnh nhân nguy cấp.

Không quản ngại để cứu bệnh nhân Ngoài nguy cơ lây bệnh cao, nhân viên cấp cứu 115 còn phải đối mặt với việc có thể bị hành hung bởi người bị nạn thường liên quan tới rượu bia, sự nóng nảy của người nhà bệnh nhân hoặc những tình huống dở khóc, dở cười. 115 TP HCM từng nhận được cuộc gọi báo có một bà lớn tuổi ở quận 3, TP HCM (cũ) bị tai biến. BS Tuệ và 2 điều dưỡng nhanh chóng lên xe cấp cứu. Tới nơi, tổ cấp cứu thấy bệnh nhân tiêu tiểu tại giường nằm, mùi hôi bốc lên khó chịu. BS Tuệ nhỏ giọng nói người nhà dọn dẹp sạch sẽ để nhân viên y tế khám và sơ cứu bệnh nhân. Thế nhưng thân nhân người bệnh nhìn BS chằm chằm rồi nói: "Chúng tôi dọn thì gọi 115 tới để làm gì? Các anh, các chị tự dọn dẹp đi". Trước tình huống trên, bất chấp mùi hôi thối, BS Tuệ và 2 điều dưỡng nhanh tay sơ cứu bệnh nhân. "Thấy chúng tôi tận tình cứu chữa người bệnh, thân nhân xắn tay dọn sạch sẽ chỗ bệnh nhân nằm và giúp chúng tôi chuyển người bệnh lên xe. Một người còn ghé tai tôi nói lời xin lỗi" - BS Tuệ cười nói.



