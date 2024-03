Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 28-3, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ.

Cơ quan Công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ để phục vụ điều tra.

Ông Lê Viết Chữ là cựu cán bộ thứ 6 của tỉnh Quảng Ngãi bị bắt trong vụ án liên quan Hậu "Pháo". Trước đó, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh cùng 3 phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này cũng bị bắt tạm giam.

Ông Lê Viết Chữ (61 tuổi, quê xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông chữ từng giữ các chức vụ giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh và phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 3-5-2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo về kỳ họp thứ 44 và ông Lê Viết Chữ được xác định "đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ", ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Đến ngày 16-6-2020, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, ông Lê Viết Chữ đã nộp đơn xin từ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.