Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù

Sáng 22-12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh, thành.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa cấp phúc thẩm. Ảnh: T.Đ

Bản án phúc thẩm đánh giá các bị cáo trong vụ án có nhân thân tốt, nhiều bị cáo tuổi đã cao (ngoài 60 tuổi). Trước khi diễn ra phiên tòa, Tòa đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.



Trong quá trình xét xử các bị cáo cũng đưa ra được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Theo đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, trong quá trình công tác được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc... Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ tuổi cao sức yếu, chồng con mắc bệnh.

Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng. Việc bị cáo xuất trình các tình tiết mới thể hiện sự ăn năn hối cải, nhận ra lỗi lầm.

Theo đó, Tòa cấp phúc thẩm đã tuyên án cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 2 năm 6 tháng tù); bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị tuyên 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 3 năm 6 tháng tù); Phạm Hoàng Anh (cựu phó cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 2 năm tù).

Bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ) bị tuyên 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và Phùng Quang Hùng (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cùng được tuyên hưởng án treo (án sơ thẩm cùng bị tuyên 3 năm tù).

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho hàng loạt bị cáo khác.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu gây thiệt hại tổng số tiền 1.168 tỉ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỉ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỉ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỉ đồng.

Để trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu đã dùng tiền "mua chuộc" nhiều lãnh đạo, cán bộ các địa phương. Trong đó, Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng. Điển hình như: Đưa hối lộ cho cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỉ đồng); đưa hối lộ bị cáo Lê Duy Thành 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ Nguyễn Văn Khước 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 ô đất để hưởng chênh lệch 3 tỉ đồng. Nguyễn Văn Hậu cũng đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh, cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũ, 22,6 tỉ đồng cùng 240.000 USD. Trong đó, cá nhân Minh hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD. Thông qua Đặng Văn Minh, Hậu đưa 6 tỉ đồng cùng 20.000 USD cho bị cáo Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, và đưa 6 tỉ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi.





