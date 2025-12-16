Sau hai ngày xét xử, chiều 16-12, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội cho các bị cáo trong vụ xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương được nói lời sau cùng.



Bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan. Ảnh: T.N.

Trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân. Bị cáo Lan nói qua hai ngày xét xử phúc thẩm, bị cáo cùng các bị cáo khác đã nhận thức được sai lầm của mình. "Bị cáo rất ăn năn, hối hận và mong được khắc phục hậu quả, sửa chữa lỗi lầm"- cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ nói.

Theo cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, bị cáo cùng các bị cáo trong vụ án này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận thành tích trong quá trình công tác.

Bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan cho biết gia đình có con khuyết tật, bản thân mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng hai khu đất để khắc phục hậu quả vụ án… Do đó, mong Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và các các bị cáo trong vụ án.

Trước đó, trong quá trình xét xử tại phiên toà cấp phúc thẩm, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cũng xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm mình đã gây ra trong vụ án này. Bị cáo Thành mong Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo về sự thành khẩn hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Bị cáo Thành cho biết bản thân đã có ý thức khắc phục hậu quả của bản thân và gia đình cũng như những đóng góp của bị cáo cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trong suốt quá trình công tác. Do đó, bị cáo cũng mong Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm thông báo nghị án kéo dài. Vào 8 giờ ngày 22-12, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ tuyên án.

Trước đó, cùng ngày 16-12, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, 24-30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm cho cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Hà Hòa Bình, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.