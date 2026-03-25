Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc cùng các đồng phạm gây thất thoát gần 804 tỉ đồng trong 2 dự án BV Bạch Mai 2 và BV Hữu nghị Việt Đức 2.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ", xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gây thất thoát tài sản Nhà nước - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Cùng với đó, VKSND còn truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 - Bộ luật Hình sự.

Cùng truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Hai bị can bị truy tố về 2 tội danh là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Nhận hối lộ", gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế). Riêng 1 bị can Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, dù không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "cho phép thuê tư vấn nước ngoài" nhưng Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký các Tờ trình để bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện lập 2 Dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 và phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 Dự án. Cùng với đó, cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc 2 Dự án và phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 Dự án.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc 2 Dự án được duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để Liên danh VK Studio - Viện TTB thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014 và phối hợp Đào Xuân Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật để VK Studio thực hiện các gói thầu TVBM-04 và TVVÐ-4, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, đối với việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, theo kết luận điều tra, để đảm bảo tiến độ thực hiện 2 Dự án theo yêu cầu của Chính phủ, Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh tham mưu để Ban Y tế trọng điểm có Tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Dự án, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án. Tuy Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Dự án thiếu căn cứ phân chia các gói thầu nhưng Nguyễn Doãn Tú vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Dự án (không lập báo cáo thẩm định). Qua đó, có phiếu trình để bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Dự án, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 Dự án được phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo cấp dưới lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu XDBM-01, XDVÐ-01 không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, không bảo đảm mục tiêu đề ra, gây lãng phí tài sản Nhà nước hơn 733 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Sinh có sai phạm xuyên suốt, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước gần 804 tỉ đồng.

Tin liên quan

Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 4 doanh nghiệp

(NLĐO)- Trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Công an chuyển 4 doanh nghiệp sang Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp 14,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra, người thân và bản thân cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 14,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Vụ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án bị lừa 2 triệu USD

(NLĐO)- Lê Thanh Thiêm bị cáo buộc lừa đảo 2 triệu USD khi cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm nhờ tiếp cận đoàn thanh tra giúp đỡ.

