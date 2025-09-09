HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu cán bộ tín dụng cấu kết giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp

Tr.Đức

(NLĐO)- Oanh cấu kết với các bị can khác dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp ...

Ngày 9-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh điều tra Công an thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng vừa bắt giữ Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; nay thuộc phường Lê Chân, TP Hải Phòng) sau 27 năm lẩn trốn về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa".

Cựu cán bộ tín dụng cấu kết giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Oanh bị bắt giữ và di lý từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về Việt Nam

Trước đó, ngày 25-5-1998, Ngân hàng Công Thương Ngô Quyền (TP Hải Phòng) gửi công văn báo cáo Công an TP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại các phòng giao dịch Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Máy Chai đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 4-6-1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng chức vụ, Oanh cấu kết với các bị can khác dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác.

Nguyễn Thị Kim Oanh bỏ trốn ngay khi hành vi bị phát hiện. Ngày 1-7-1998, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã.

Trong suốt nhiều năm, mặc dù thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu danh tính và sử dụng giấy tờ giả mang họ tên, quốc tịch Lào để sinh sống tại nước bạn nhưng Nguyễn Thị Kim Oanh vẫn luôn nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Phòng An ninh điều tra.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định chính xác Oanh đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Ngày 5-9, Phòng An ninh điều tra đã trao đổi thông tin, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào bắt giữ và di lý Oanh từ Viêng Chăn về trụ sở Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân. Vụ việc tiếp tục được Phòng An ninh điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

