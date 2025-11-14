HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu cán bộ y tế cầm đầu đường dây chuyên dùng búa đập vỡ xương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một đường dây chuyên tiêm thuốc tê, dùng búa đinh đập vỡ xương khớp để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 14-11, thông tin từ Công an Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này đã triệt phá một đường dây tự gây thương tích có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, vô nhân tính nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn.

Nguyên cán bộ y tế, cầm đầu đường dây chuyên dùng búa đập vỡ xương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm - Ảnh 1.

Đối tượng Tạ Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu (SN 1995), nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Tạ Minh Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, dùng búa đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt xương tương tự tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Nguyên cán bộ y tế, cầm đầu đường dây chuyên dùng búa đập vỡ xương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm - Ảnh 2.

Các đối tượng dùng búa đập vào xương tạo ra thương tích để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia. Đối tượng đã tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng.

Nguyên cán bộ y tế, cầm đầu đường dây chuyên dùng búa đập vỡ xương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm - Ảnh 3.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng, tạm giữ 6 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Giết chồng để chiếm đoạt tiền bảo hiểm tính mạng

Giết chồng để chiếm đoạt tiền bảo hiểm tính mạng

+ Kết hợp sự suy nghĩ thông minh, lô gích và sắc sảo với sự phân tích pháp y chuẩn xác đã tạo nên vụ phá án chấn động trong dư luận Hoa Kỳ.+ Ai muốn nghĩ thế nào về ông Carrol Rablen cũng được, duy có một điều không ai có thể nghĩ khác. Rablen là một người chồng luôn hết lòng quan tâm, chiều chuộng vợ.

Bắt hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm thân thể của nhiều giáo viên, học sinh

(NLĐO)- Lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, Vũ Cảnh Phương đã chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của nhiều học sinh và giáo viên trong trường.

Bác sĩ, điều dưỡng, lập bệnh án khống, chiếm đoạt 10 tỉ đồng tiền bảo hiểm

(NLĐO) - Bác sĩ, điều dưỡng viên ở tỉnh Nghệ An đã cấu kết với nhiều đối tượng lập hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án khống, để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm lên đến hàng chục tỉ đồng

