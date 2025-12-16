HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu chánh án tìm cách "chạy án" giúp vợ là thẩm phán

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ Nguyễn Xuân Hưng khai "thấy vợ buồn, trầm cảm" nên đi nhờ vả để "chạy án" nhằm giúp vợ được bổ nhiệm lại.

Ngày 16-12, phiên toà xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố liên quan, tiếp tục với phần xét hỏi.

Cựu Chánh án TAND Đắk Đoa bị truy tố vì hối lộ để cứu vợ là thẩm phán - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Phùng Anh

Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Tuy nhiên, có 2 vụ "chạy án" không thành, bị cáo này đã trả lại tiền.

Trong số này, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị cáo buộc nhận lời giúp Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do) tranh chấp thừa kế, muốn được giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thời điểm nhận lời, bị cáo Cường nhận 400 triệu đồng.

Khi việc không thành, bị cáo Cường trả lại số tiền trên cho Hà tại phòng làm việc. Tuy nhiên, theo cáo trạng, dù đã nhận lại 400 triệu đồng, bị cáo Hà vẫn có đơn tố cáo cựu Phó Chánh án và yêu cầu phải trả lại tiền.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng 400 triệu bị cáo Cường đưa thêm sau là khoản tiền bị cáo này vay vợ chồng cựu Phó Chánh án. Vì thua kiện và đang túng quẫn nên bị cáo Hà đã vay thêm.

"Xin lỗi anh Cường và gia đình. Bản thân không hiểu biết pháp luật nên mới tố cáo anh Cường, nhưng sau khi rút đơn thì đã quá muộn"- bị cáo Hà nói và cho biết kết quả bị cáo phạm tội Đưa hối lộ, còn bị cáo Phạm Việt Cường về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, tháng 3-2023, sau khi bà Đoàn Thị Thanh Hà (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai), thẩm phán TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị xét xử sơ thẩm trong một vụ án dân sự, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ. Người thua kiện làm đơn xin giám đốc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm.

Với mục đích không làm ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán của bà Hà, bị cáo Nguyễn Xuân Hưng đã tìm người giúp để hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm. Người được bị cáo Hưng tìm đến là bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bị cáo Nga sau đó nhờ bị cáo Phạm Việt Cường giúp. Sau đó, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cầm 100 triệu đồng rồi ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, không như mong muốn của bị cáo Hưng. Do đó, bị cáo Phạm Việt Cường đã trả lại 50 triệu đồng.

Trình bày trước tòa, bị cáo Phạm Việt Cường nói rằng khi được Nga nhờ, bị cáo đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ nên báo Chánh án và được đồng ý. Nhưng kết quả giám đốc thẩm không như mong muốn nên bị cáo đã trả lại 50 triệu đồng.

Còn lại 50 triệu đồng, bị cáo Cường nói rằng "đã đưa Chánh án, không có chứng cứ chứng minh nên tôi phải chịu".

Tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Xuân Hưng nói vì lo cho vợ bị sửa án nhiều quá sẽ không được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán và vì "thấy vợ buồn, trầm cảm" nên đi nhờ vả.

Trong vụ án này, bị cáo Hưng bị truy tố tội Đưa hối lộ, còn vợ bị cáo không bị xử lý.

Tin liên quan

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cùng nhiều đồng phạm sáng nay 15-12 hầu toà.

Nhận hối lộ, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cùng nhiều đồng phạm ngày mai hầu toà.

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

(NLĐO)- Bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù trong vụ Thuận An, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

nhận hối lộ toà án chạy án Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo