Cựu chánh án tìm cách "chạy án" giúp vợ là thẩm phán

Ngày 16-12, phiên toà xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) và một số tỉnh, thành phố liên quan, tiếp tục với phần xét hỏi.



Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Phùng Anh

Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới để nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Tuy nhiên, có 2 vụ "chạy án" không thành, bị cáo này đã trả lại tiền.

Trong số này, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị cáo buộc nhận lời giúp Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do) tranh chấp thừa kế, muốn được giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thời điểm nhận lời, bị cáo Cường nhận 400 triệu đồng.

Khi việc không thành, bị cáo Cường trả lại số tiền trên cho Hà tại phòng làm việc. Tuy nhiên, theo cáo trạng, dù đã nhận lại 400 triệu đồng, bị cáo Hà vẫn có đơn tố cáo cựu Phó Chánh án và yêu cầu phải trả lại tiền.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng 400 triệu bị cáo Cường đưa thêm sau là khoản tiền bị cáo này vay vợ chồng cựu Phó Chánh án. Vì thua kiện và đang túng quẫn nên bị cáo Hà đã vay thêm.

"Xin lỗi anh Cường và gia đình. Bản thân không hiểu biết pháp luật nên mới tố cáo anh Cường, nhưng sau khi rút đơn thì đã quá muộn"- bị cáo Hà nói và cho biết kết quả bị cáo phạm tội Đưa hối lộ, còn bị cáo Phạm Việt Cường về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, tháng 3-2023, sau khi bà Đoàn Thị Thanh Hà (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai), thẩm phán TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị xét xử sơ thẩm trong một vụ án dân sự, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ. Người thua kiện làm đơn xin giám đốc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm.

Với mục đích không làm ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán của bà Hà, bị cáo Nguyễn Xuân Hưng đã tìm người giúp để hủy án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm. Người được bị cáo Hưng tìm đến là bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bị cáo Nga sau đó nhờ bị cáo Phạm Việt Cường giúp. Sau đó, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cầm 100 triệu đồng rồi ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, không như mong muốn của bị cáo Hưng. Do đó, bị cáo Phạm Việt Cường đã trả lại 50 triệu đồng.

Trình bày trước tòa, bị cáo Phạm Việt Cường nói rằng khi được Nga nhờ, bị cáo đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ nên báo Chánh án và được đồng ý. Nhưng kết quả giám đốc thẩm không như mong muốn nên bị cáo đã trả lại 50 triệu đồng.

Còn lại 50 triệu đồng, bị cáo Cường nói rằng "đã đưa Chánh án, không có chứng cứ chứng minh nên tôi phải chịu".

Tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Xuân Hưng nói vì lo cho vợ bị sửa án nhiều quá sẽ không được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán và vì "thấy vợ buồn, trầm cảm" nên đi nhờ vả.

Trong vụ án này, bị cáo Hưng bị truy tố tội Đưa hối lộ, còn vợ bị cáo không bị xử lý.