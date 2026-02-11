Cựu chiến binh - chiến sĩ trên mặt trận mới





Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, ngày 10-2, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn đối với các thế hệ cán bộ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục truyền "ngọn lửa cách mạng"

Theo TTXVN, tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Các tướng lĩnh dự buổi gặp mặt không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị, mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân và là người đảng viên, người công dân tốt ở nơi cư trú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền "ngọn lửa cách mạng" cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư thông tin một số vấn đề cơ bản liên quan đến Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; về vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểuẢnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là tinh thần hành động đồng bộ, xuyên suốt, không đứt gãy, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan hoạch định chính sách đến đơn vị tổ chức thực hiện, từ cán bộ lãnh đạo đến đội ngũ thực thi công vụ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các mục tiêu chiến lược được lượng hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Các khâu đột phá được gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu; tiến độ thực hiện được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát thường xuyên. "Tinh thần quyết liệt ấy đã tạo nên một khí thế mới trong toàn xã hội" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nòng cốt, tiên phong, gương mẫu

Về vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các hội viên, Tổng Bí thư cho rằng trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của cựu chiến binh Việt Nam càng trở nên quan trọng và nặng nề hơn.

Theo Tổng Bí thư, dù ở cương vị nào, cựu chiến binh vẫn là những "chiến sĩ" trên mặt trận mới - mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. "Mỗi cựu chiến binh, bằng uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tiếp tục là lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu; đóng góp xứng đáng vào việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm" - Tổng Bí thư gửi gắm.

Đối với đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Quân ủy Trung ương đặt niềm tin và kỳ vọng đặc biệt. "Trách nhiệm của các đồng chí không chỉ dừng lại ở vai trò nêu gương, mà còn là việc tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn quân phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Tập trung xây dựng Quân đội tinh nhuệ, hiện đại. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Tổng Bí thư yêu cầu phải quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy". Quân đội phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.



