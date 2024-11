Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 308 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư.



Ông Lê Tiến Phương khi còn tại chức. Ảnh: BNV

Theo đó, bị can Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Ngọc, cựu phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, cựu bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch huyện ủy Phú Quý (tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Phong, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Bình Thuận; Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận; Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cùng 9 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận điều tra, trong quá trình triển khai, thực hiện dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, bị can Lê Tiến Phương trực tiếp phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Phan Thiết, cấp giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị để đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Cơ quan điều tra xác định ông Lê Tiến Phương đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển đổi 363.523 m2 đất từ đất thể dục thể thao sang đất ở đô thị tại dự án. Khi tham dự cuộc họp ngày 27-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến về phương án giá đất tại dự án theo đề nghị của UBND tỉnh, Lê Tiến Phương được nghe các ý kiến phát biểu về phương án giá đất. Do phương án giá đất mà UBND tỉnh xin ý kiến với giá 2.577.000 đồng/m2 không đúng quy định của pháp luật nên tại cuộc họp có nhiều ý kiến không đồng thuận.

Tuy vậy ngày 25-11-2015, bị can Lê Tiến Phương vẫn ký ban hành quyết định số 3371/QĐ-UBND phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2.577.000 đồng/m2 trái quy định. Cơ quan điều tra xác định thiệt hại gây ra là hơn 308 tỉ đồng.

Kết luận điều tra cũng thể hiện các tố giác của ông Đ.T., nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, về hành vi vi phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Thuận và các bị can trong quá trình cho triển khai thực hiện dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đều đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét, giải quyết trong vụ án này.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng thu thập hồ sơ, tài liệu làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan và tiến hành xác minh đối với 4 dự án khác; trong đó có 3 dự án do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư (dự án rừng dầu Hồng Liêm thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc; dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm, du lịch xanh dã ngoại còn gọi là dự án Bồng lai tiên cảnh và dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né) đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm.