Cựu chủ tịch công ty dược chỉ đạo con dâu chi tiền tỉ hối lộ cho loạt cựu quan chức y tế

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty LanQ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc trong quá trình cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị can Phạm Văn Cách, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm (Công ty Dược Sơn Lâm), đã đưa hối lộ hơn 71 tỉ đồng.



Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, tại Hưng Yên, một loạt cựu cán bộ y tế đã bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, gồm: Vũ Ngọc Ngát, cựu giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu; Nguyễn Thị Thuý Bình, cựu kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu; Quách Thị Lịch, cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên; Vũ Đức Thắng, cựu trưởng hoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động; Nguyễn Duy Thanh, cựu phó khoa Dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào.

Kết luận điều tra thể hiện: Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên, từ năm 2014-2019, Công ty Dược Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 6 hợp đồng cung cấp thuốc với tổng giá trị hơn 21 tỉ đồng. Bị can Quách Thị Lịch, cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán, có nhiệm vụ kiểm nhập thuốc và làm các thủ tục thanh, quyết toán cho các hợp đồng cung cấp thuốc.

Từ năm 2018-2019, bị can Quách Thị Lịch yêu cầu Phạm Văn Cách chi hoa hồng 10%-15% cho mỗi hóa đơn mua bán. Thời điểm đưa tiền là sau các đợt bệnh viện thanh toán tiền mua thuốc cho Công ty Dược Sơn Lâm.

Bị can Phạm Văn Cách, cựu chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm. Ảnh: Bộ Công an

Để không bị gây khó khăn, bị can Cách đồng ý, chỉ đạo Bùi Thị Thanh Hương (con dâu ông Cách) 4 lần chuyển tiền, tổng số hơn 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Quách Thị Lịch.

Tương tự, tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, từ năm 2017-2021, Công ty Dược Sơn Lâm đã ký kết, thực hiện 4 hợp đồng cung cấp với tổng giá trị theo hóa đơn mua bán là hơn 4,2 tỉ đồng.

Từ năm 2018-2021, bị can Vũ Thị Ngát, cựu giám đốc Trung tâm, yêu cầu cựu chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm chi hoa hồng 12% bằng cách chuyển vào tài khoản của bị can Nguyễn Thị Thúy Bình, cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán. Bị can Phạm Văn Cách đồng ý, sau đó chỉ đạo con dâu 9 lần chuyển khoản tổng số hơn 470 triệu đồng.

Tại Trung tâm y tế huyện Kim Động, từ năm 2017-2021, Công ty Dược Sơn Lâm trúng thầu, ký kết thực hiện 5 hợp đồng cung cấp thuốc với tổng giá trị hơn 2,8 tỉ đồng. Bị can Vũ Đức Thắng, cựu trưởng khoa Dược yêu cầu chi hoa hồng 12% bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của vợ mình. Cựu chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm đã chỉ đạo con dâu chuyển khoản 6 lần, tổng số 287 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau này chuyển thành Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), từ năm 2015 đến tháng 10-2017, Công ty Dược Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 3 hợp đồng cung cấp thuốc với tổng giá trị hơn 4,3 tỉ đồng. Từ tháng 4-2019 đến tháng 5-2021, Công ty Dược Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 2 hợp đồng cung cấp thuốc với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, tổng giá trị hơn 1,1 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Duy Thanh, ban đầu công tác tại khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau này là phó trưởng khoa tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, được giao nhiệm vụ đầu mối tổng hợp dự trù thuốc, trực tiếp liên hệ, kiểm tra chất lượng, tham gia hội đồng kiểm nhập đối với các đơn vị cung cấp thuốc vào Trung tâm.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bị can Thanh yêu cầu cựu chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm chi hoa hồng với mức chi từ 10%-12% bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của em rể ông Thanh. Để không bị gây khó khăn, bị can Cách đồng ý và chỉ đạo con dâu 8 lần chuyển khoản tổng số hơn 600 triệu đồng.