Cựu chủ tịch NXB Giáo dục mong được khoan hồng đặc biệt!

Ngày 15-1, VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 8 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.

Hành vi nguy hiểm

Theo đó, VKSND đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch Hội đồng Thành viên NXB Giáo dục, 12-13 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; bị cáo Tô Mỹ Ngọc, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phùng Vĩnh Hưng, bị đề nghị mức án 5-6 năm tù và Nguyễn Trí Minh, cựu giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, 30-36 tháng tù cùng về tội "Đưa hối lộ".

5 bị cáo khác là các cựu lãnh đạo, nhân viên NXB Giáo dục, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng Ban Kế hoạch marketing, bị đề nghị 20-24 tháng tù; Đinh Quốc Khánh, cựu phó trưởng Phòng in, Phát hành, NXB Giáo dục Hà Nội, bị đề nghị 23 tháng 4 ngày tù; các bị cáo Phạm Gia Thạch, cựu thành viên Hội đồng thành viên; Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, đều là cựu phó tổng giám đốc, bị đề nghị cùng mức 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bản luận tội nêu rõ hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của NXB Giáo dục (có 100% vốn nhà nước), xâm phạm hoạt động quản lý của nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, VKSND đã phân hóa vai trò, nhân thân tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Thái có vai trò chính, phạm tội nhiều lần cần có hình phạt cao hơn. Bị cáo nhận hối lộ nhiều lần, việc đưa nhận hối lộ có tính chất "quy luật". Tuy nhiên, trong quá trình hầu tra, bị cáo Thái đã tích cực hợp tác với cơ quan công an, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại 25 tỉ đồng...

Các bị cáo tại phiên tòa

Đối với 2 bị cáo Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh, công tố viên xác định 2 bị cáo này đã thực hiện hành vi đưa hối lộ nhiều lần cho bị cáo Thái. Trong quá trình điều tra, 2 bị cáo đều tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Ngọc có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, đang nuôi con nhỏ bị bệnh, bản thân bị cáo sức khỏe yếu, có bệnh.

VKSND nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Thái đã chỉ đạo thực hiện đấu thầu giấy in sai quy định theo đề nghị của bị cáo Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh. Việc này đã dẫn đến NXB Giáo dục mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, trái quy định của Luật Đấu thầu. Bên cạnh đó, các bị cáo ở NXB Giáo dục còn tiết lộ thông tin trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu, thông đồng và hợp thức hóa thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát được cung cấp giấy in.

Nhận hối lộ gần 25 tỉ đồng

Các bị cáo thuộc NXB Giáo dục đã thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Thái, thống nhất áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in trái pháp luật. Nhóm này còn tham gia triển khai, tổ chức đấu thầu không bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, vi phạm Luật Đấu thầu và quy định khác. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Quốc Khánh còn tiết lộ thông tin về hồ sơ yêu cầu, thông thầu, hợp thức hồ sơ dự thầu trái quy định để giúp Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, Công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng các gói thầu trái quy định. Trong quá trình thực hiện các gói thầu, Nguyễn Đức Thái đã nhận hối lộ của hai nhà thầu là Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát và Công ty Phùng Vĩnh Hưng, với tổng số tiền gần 25 tỉ đồng.

Khi được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Đức Thái mong HĐXX xem xét nhân thân, bối cảnh phạm tội, để cho mình hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt. Còn luật sư của bị cáo Thái cho rằng mức án mà VKSND đề nghị là quá khắt khe. Người bào chữa nêu tình trạng của NXB Giáo dục tại thời điểm năm 2017 rất phức tạp, "nội bộ rối ren". Thân chủ của ông về nhận nhiệm vụ, dù chưa có kinh nghiệm thực tiễn về xuất bản sách giáo khoa nhưng đã chèo lái, vực dậy NXB Giáo dục, lợi nhuận qua các năm đều đạt cao.

Luật sư còn đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ như: tự thú về hành vi nhận tiền ngay từ khi cơ quan điều tra chưa phát hiện; có công lớn trong việc cung cấp tin báo giúp cơ quan điều tra phát hiện và xử lý tội phạm trong nhiều vụ án… Từ những căn cứ trên, luật sư đề nghị cho thân chủ được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 2 điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Rất hối hận Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Thái, cho biết bản thân rất ăn năn, hối hận, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho cấp dưới. Họ vì thực hiện sự phân công, chỉ đạo của bị cáo mà vướng vòng lao lý. "Bị cáo tôn trọng nội dung cáo trạng cũng như quan điểm luận tội của đại diện VKSND. Bị cáo xin nhận trách nhiệm người đứng đầu và vô cùng hối hận vì việc làm của mình đã gây ra hậu quả lớn" - bị cáo Thái nói. Tương tự, các bị cáo khác khi nói lời sau cùng đều thể hiện sự ăn năn, hối hận và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt nhằm sớm trở về xã hội, sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Chiều nay, 16-1, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án.