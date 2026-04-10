Cựu chủ tịch Tập đoàn Cao su cùng 21 đồng phạm lãnh án

Tối 10-4, sau 4 ngày làm việc, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 22 bị cáo liên quan các sai phạm tại khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Mỗi bị cáo tùy theo vị trí, chức năng đã có những hành vi sai phạm cụ thể, từ tham mưu, đề xuất đến nhận hối lộ để hợp thức hóa việc chuyển nhượng đất công sang tư nhân.

Nhóm lãnh đạo Tập đoàn Cao su: Chỉ đạo và nhận hối lộ

HĐXX xác định bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su) giữ vai trò đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất. Vì động cơ vụ lợi, Thung đã chỉ đạo cấp dưới tại tập đoàn và các công ty thành viên (Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa) chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho tư nhân không qua đấu giá.

Ông Thung còn nhận hối lộ 300.000 USD và 200.000 đô la Singapore để tạo điều kiện cho các công ty của Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa nhận chuyển nhượng trái pháp luật.



Đối với bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su), dù không tham gia từ đầu nhưng đã tiếp nhận chủ trương và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn để giúp nhóm Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa thâu tóm đất công. Thuận nhận hối lộ tổng cộng 45 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp tư nhân: Móc nối và trục lợi

Bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa được xác định là những người đã móc nối, thỏa thuận với các lãnh đạo Tập đoàn Cao su để nhận chuyển nhượng khu đất trái pháp luật thông qua hình thức góp vốn và chuyển nhượng cổ phần. Nhóm này đã chi tiền hối lộ cho các lãnh đạo tập đoàn và cán bộ định giá để thực hiện mục đích. Kết quả, Linh hưởng lợi hơn 60 tỉ đồng, Dừa hưởng lợi hơn 51 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) biết khu đất 39-39B là tài sản nhà nước, chưa đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng nhưng vẫn thỏa thuận mua lại từ nhóm Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa. Sau đó, Loan bán dự án cho Tập đoàn Novaland, hưởng lợi hơn 300 tỉ đồng. HĐXX nhận định bị cáo này phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Nhóm cán bộ liên quan: Tiếp tay cho sai phạm

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính; đang bị truy nã) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký các văn bản, tham mưu đề xuất giao đất cho Công ty Phú Việt Tín không qua đấu giá, trái với Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Đất đai.

Tại Hội đồng định giá, Đoàn Ngọc Phương (cựu phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Bộ Tài Nguyên và Môi trường cũ) và Cao Đại Nghĩa (cựu Phó trưởng phòng giá đất - Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất) cùng các đồng phạm đã nhận tiền hối lộ để cố tình định giá khu đất thấp hơn giá thị trường, nhằm giúp các cá nhân liên quan tránh bị xử lý hình sự và gây khó khăn cho việc thu hồi tài sản.

Một loạt bị cáo là lãnh đạo phòng ban của Tập đoàn Cao su và các Công ty Cao su Đồng Nai, Bà Rịa (như Võ Sĩ Lực, Trần Thoại, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Công Tài...) được xác định có hành vi ký nháy, tham mưu, đề xuất các tờ trình và hợp đồng trái quy định. HĐXX nhận định các bị cáo này đóng vai trò đồng phạm giúp sức, thực hiện hành vi theo chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến việc chuyển dịch quyền sở hữu tài sản nhà nước sang tư nhân.

Cũng theo HĐXX, các bị cáo đã nộp lại hơn 400 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự trong vụ án này.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 6 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt 14 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Lê Y Linh (cựu Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần Việt Tín): 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 7 năm tù. Bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Đoàn Ngọc Phương (cựu Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch HĐĐG Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ) bị tuyên phạt 2 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính) 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



