Cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt

Ngày 26-4, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Ông Lê Tiến Phương khi còn tại chức. Ảnh: T.L.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an, còn khởi tố bắt giam ông Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch UBND TP Phan Thiết; Hồ Như Hải, cựu phó giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy, cựu trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an còn ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp: Nguyễn Văn Phong, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, cựu Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho, cựu chi cục Trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Lê Nam Hưng, cựu phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận và Phạm Duy Cường, cựu phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (hiện 6 bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận).

Ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 trường hợp: Nguyễn Xuân Phong, cựu phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, trong 2 ngày 25 và 26-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh, quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 1-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển, thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ông Lê Tiến Phương (65 tuổi), nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 12-2015, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phương do ông có đơn xin thôi giữ chức để nghỉ hưu trước tuổi.