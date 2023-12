Cựu CSGT bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng, nhận án 20 năm tù

Sau gần 2 tiếng xét xử sơ thẩm, sáng nay 29-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), cựu cán bộ công tác tại Đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 20 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Nguyễn Đức Trung tại phiên toà

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Trung là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân. Hành vi phạm tội của bị cáo còn đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do thân thể của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo Nguyễn Đức Trung đã nhằm vào trẻ em với mục đích chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây dư luận rất xấu trong quần chúng nhân dân.

"Hành vi phạm tội của bị cáo, thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật, có nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm, đối phó với cơ quan công an sau khi gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người cảnh sát nhân dân. Do vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung"- bản án nhận định.

Theo cáo buộc, năm 2019, bị can Nguyễn Đức Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Sau khi chuẩn bị súng đạn cao su và một số công cụ phạm tội, Trung chọn địa điểm là khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên, TP Hà Nội) để trộm cắp tài sản nhưng không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi không trộm cắp được, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Chiều 14-8-2023, Trung điều khiển xe ôtô đi đến một số nhà trong khu đô thị Việt Hưng thì thấy cháu Ng.H.P. (SN 2016) đang đi xe đạp một mình. Trung đã bắt cháu P. lên xe ôtô và dùng dây trói tay, người cháu P. vào ghế phụ phía trên của xe.

Sau khi hỏi cháu P. biết được số điện thoại của chị Đ.Th.H. (là mẹ cháu P.), Trung đã gọi điện thoại cho chị H. đe dọa và đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc bé trai. Do gia đình của chị H. chuẩn bị được tổng là hơn 13 tỉ đồng (6 tỉ đồng và 300.000 USD) nên chị H. xin Trung cho trả số tiền trên và bị can đồng ý.

Theo yêu cầu của Trung, chị H. để tiền trong túi xách màu đen rồi mang lên xe ôtô của chị và lái xe ôtô theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Đến nơi, chị H. xuống xe ôtô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P. ra và lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác của Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.