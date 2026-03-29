Thể thao

Cựu danh thủ bóng bàn Nguyễn Vinh Hiển qua đời

Đào Tùng - Ảnh: TL

(NLĐO) – Chỉ vài ngày sau khi bệnh tình trở nặng dù đang được cấp cứu ở bệnh viện, cựu danh thủ, cựu HLV tuyển bóng bàn quốc gia Nguyễn Vinh Hiển đã ra đi.

Giới bóng bàn Việt Nam đau xót tiễn biệt Nguyễn Vinh Hiển – gương mặt quen thuộc từng gắn bó với đội tuyển Công an nhân dân lẫn đội tuyển quốc gia trên cương vị huấn luyện viên. Ông ra đi sau thời gian dài lâm bệnh ở tuổi 64, để lại nỗi buồn lớn với bạn bè, đồng nghiệp và những thế hệ học trò.

Cựu danh thủ bóng bàn Nguyễn Vinh Hiển qua đời - Ảnh 1.

Nguyễn Vinh Hiển và giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng bàn, Nguyễn Vinh Hiển sớm bộc lộ năng khiếu và theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Ông thuộc lớp vận động viên năng khiếu đầu tiên của TP HCM đầu thập niên 1980, từng thi đấu cho đội tuyển thành phố cùng với "tượng đài" Trần Tuấn Anh (A) trước khi chuyển sang khoác áo đội Công an TP HCM – nơi sự nghiệp của ông có bước ngoặt quan trọng.

Cựu danh thủ bóng bàn Nguyễn Vinh Hiển qua đời - Ảnh 2.

Trần Tuấn Anh (B) và Nguyễn Vinh Hiển - hàng đứng cao nhất tại Giải VĐQG bóng bàn 1993

Trong giai đoạn thi đấu, Nguyễn Vinh Hiển không phải là tay vợt sở hữu bảng thành tích đồ sộ, nhưng lại được đánh giá cao bởi lối chơi lì lợm, thông minh và khả năng thi đấu bùng nổ ở những thời điểm quyết định. 

Một trong những dấu ấn đáng nhớ là chiến thắng trước chính đối thủ mạnh Trần Tuấn Anh tại Giải vô địch toàn quốc 1987, kết quả mà chính ông thừa nhận là "kết tinh của bản lĩnh và sự táo bạo". Đáng tiếc là sau trận đấu để đời ấy, Vinh Hiển lại để thua Nguyễn Đức Long (nguyên trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT) trong trận chung kết.

Cựu danh thủ bóng bàn Nguyễn Vinh Hiển qua đời - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 17 (1993) tại Singapore

Năm 1988 đánh dấu bước tiến lớn khi ông cùng tuyển bóng bàn ngành Công an giành chức vô địch đồng đội nam Giải bóng bàn quốc tế "Cây vợt vàng". Nhưng với Nguyễn Vinh Hiển, bước ngoặt quan trọng hơn lại đến khi ông chuyển sang công tác huấn luyện. Từ rất sớm, ông đã đảm nhiệm vai trò HLV và nhanh chóng khẳng định năng lực, trở thành một trong những HLV trẻ nhất dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Thập niên 1990, ông tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại các đấu trường lớn như Á vận hội, SEA Games, Giải bóng bàn sinh viên thế giới... Không chỉ vậy, ông còn góp phần đào tạo nhiều tay vợt tên tuổi như Lý Minh Triết, Lý Minh Tân, Hồ Tiểu Linh, Huỳnh Trung Hiếu, Nguyễn Khắc Nhị Như…, những gương mặt từng có nhiều đóng góp quan trọng cho bóng bàn nước nhà.

Cựu danh thủ bóng bàn Nguyễn Vinh Hiển qua đời - Ảnh 4.

Nguyễn Vinh Hiển (thứ 2, từ trái sang) chụp ảnh với các tay vợt cao niên, gồm "tượng đài" Lê Văn Tiết (thứ 2, từ phải sang)

Từ giã sự nghiệp thi đấu và huấn luyện, cuộc sống của Nguyễn Vinh Hiển trải qua không ít thăng trầm. Ông từng thử sức ở lĩnh vực phóng viên thể thao, mở công ty tổ chức sự kiện nhưng không mấy thuận lợi. 

Dẫu vậy, điểm chung trong hành trình ấy vẫn là tình yêu với bóng bàn. Những năm sau này, ông mở lớp dạy bóng bàn, tiếp tục truyền lửa cho phong trào, từ những vận động viên trẻ đến cả người chơi lớn tuổi.

Cựu danh thủ bóng bàn Nguyễn Vinh Hiển qua đời - Ảnh 5.

Nguyễn Vinh Hiển và sự cống hiến không mệt mỏi cho bóng bàn Việt Nam

Trong ký ức của bạn bè, Nguyễn Vinh Hiển là người có vóc dáng to lớn nhưng tính cách hiền lành, chân thành và luôn hết lòng vì nghề. Ông chọn cách cống hiến lặng lẽ, không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu sắc. 

Chính vì thế, sự ra đi của ông là mất mát lớn với bóng bàn Việt Nam, để lại sự tiếc thương nơi các thế hệ học trò, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Vĩnh biệt Nguyễn Vinh Hiển – người thầy, vận động viên tận tụy với trái bóng nhựa suốt cuộc đời.

