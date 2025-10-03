Cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị khởi tố trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị khởi tố trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế

Hợp Phố

(NLĐO) - Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt giam ông Đinh Thế Hùng để điều tra sai phạm trong các gói thầu thiết bị, sinh phẩm COVID-19

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở của ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận.

Bị can Hùng được di lý đến trụ sở Công an phường Phú Thủy để công bố các quyết định tố tụng. Tất cả quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, bị can Đinh Thế Hùng bị khởi tố liên quan trong việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, kit test COVID-19, vật tư tiêu hao và hóa chất của Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất trong giai đoạn 2020 - 2021 tại CDC Bình Thuận.

Trong đó, CDC Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỉ đồng với 53 gói thầu, giá trị hợp đồng, đã thực hiện hơn 190 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

CDC Bình Thuận

Trước đó, vào tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và CDC tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và triển khai điều tra.

Cũng liên quan vụ việc này, hai năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỉ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỉ đồng.

Các sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang được tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Khởi tố vụ án liên quan kit test Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Bình Thuận

Khởi tố vụ án liên quan kit test Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Bình Thuận

(NLĐO) - Công an tỉnh Bình Thuận xác định Bệnh viện Đa khoa và CDC Bình Thuận có những dấu hiệu vi phạm liên quan việc mua kit test Việt Á, trang thiết bị y tế

kit test CDC công an Lâm Đồng CDC Bình Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo