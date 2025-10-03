Cựu Giám đốc CDC Bình Thuận bị khởi tố trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở của ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC Bình Thuận.

Bị can Hùng được di lý đến trụ sở Công an phường Phú Thủy để công bố các quyết định tố tụng. Tất cả quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, bị can Đinh Thế Hùng bị khởi tố liên quan trong việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, kit test COVID-19, vật tư tiêu hao và hóa chất của Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất trong giai đoạn 2020 - 2021 tại CDC Bình Thuận.

Trong đó, CDC Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỉ đồng với 53 gói thầu, giá trị hợp đồng, đã thực hiện hơn 190 tỉ đồng.

CDC Bình Thuận

Trước đó, vào tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và CDC tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và triển khai điều tra.

Cũng liên quan vụ việc này, hai năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỉ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỉ đồng.

Các sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang được tiếp tục điều tra.