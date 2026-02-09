HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu giám đốc Huỳnh Kim Tước hầu tòa: Đối chất lời khai về khoản tiền 2,4 tỉ đồng

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Bị cáo Huỳnh Kim Tước cùng các đồng phạm bị cáo buộc tự ý cho thuê tài sản công trái phép, thu lời 2,4 tỉ đồng rồi để ngoài sổ sách.

Chiều 9-2, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TPHCM (trực thuộc Sở Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM).

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Kim Tước (cựu Giám đốc Trung tâm) cùng 5 thuộc cấp bị truy tố vì những sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công và lập quỹ trái phép.

Bản chất "hợp tác" hay cho thuê mặt bằng trái phép?

Tại tòa, ông Tước giải thích rằng trung tâm vận hành theo mô hình "không gian dùng chung" (co-working space) nhằm hỗ trợ khởi nghiệp. Ông khẳng định chỉ thu một khoản phí "tượng trưng" khoảng 3-5 triệu đồng/tháng từ năm 2020 để chi trả điện nước và chi phí vận hành trực tiếp.

Cựu giám đốc Huỳnh Kim Tước hầu tòa: Đối chất lời khai về khoản tiền 2,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Kim Tước cho lời khai tại toà - Ảnh: Hà Nguyễn

Cáo trạng xác định bản chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng thu tiền hằng tháng. Kết quả điều tra thu thập được 28 hợp đồng và 17 phụ lục với các mức giá cao hơn nhiều so với con số "tượng trưng" mà ông Tước khai. Cụ thể, Công ty IM Group trả phí thuê 700 USD/tháng, Công ty Next Vision và Thiết bị Inox Hoàng Tâm trả 20 triệu đồng/tháng, hay Công ty Blue in Green trả từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Các khoản thu này là cố định hằng tháng, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đối tác.

"Chi hộ" hay "trục lợi cá nhân"?

Về khoản tiền bị cáo buộc trục lợi, ông Tước khai tại tòa rằng đó là các khoản thu nhập hợp pháp và tiền trung tâm hoàn trả do ông thường dùng thẻ tín dụng cá nhân để "chi hộ" các khoản công tác phí, mua sắm cho đơn vị.

Ngược lại, hồ sơ vụ án thể hiện toàn bộ số tiền hơn 2,4 tỉ đồng thu được từ việc cho thuê mặt bằng đã bị để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định. 

Theo chỉ đạo của ông Tước, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên để hình thành "Quỹ B" (quỹ ngoài). Cáo trạng khẳng định nguồn quỹ bất chính này được dùng để chi phụ cấp cho ban giám đốc, tiếp khách và đặc biệt là thanh toán thẻ tín dụng cá nhân cho Huỳnh Kim Tước. Cơ quan công tố kết luận ông Tước đã hưởng lợi cá nhân 437 triệu đồng từ hành vi này.

Ông Tước trình bày về những vướng mắc pháp lý và cho rằng việc thu phí là để duy trì hoạt động thí điểm theo chủ đạo của thành phố. Thế nhưng, kết quả xác minh tại Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ quản) cho thấy cơ quan này không nhận được bất kỳ văn bản nào xin ý kiến về việc hợp tác sử dụng mặt bằng có thu phí, và Trung tâm cũng không báo cáo kết quả kinh doanh này.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

