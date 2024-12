Cựu hiệu trưởng trường cao đẳng lĩnh án 66 tháng tù

(NLĐO)- Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung, bắt giam bị can Đinh Bằng My, cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, để điều tra hành vi xâm hại tình dục hàng loạt nam sinh trong trường.