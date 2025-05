Cựu luật sư Trần Đình Triển kêu oan, 15 luật sư tham gia bào chữa

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra xác định 2 bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân