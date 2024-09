Cứu nạn nhân phỏng do dùng xăng đốt rác

Ông T. dùng xăng để đốt rác trong vườn nhà, khi đổ thêm xăng vào đám cháy thì ngọn lửa bén luôn vào người. Các bác sĩ xác định ông bị phỏng 15% cơ thể, chủ yếu ở phần ngực, bụng, lưng và cánh tay phải. Sau khi được điều trị tích cực, kháng sinh chống nhiễm trùng, hiện sức khỏe ông đã ổn định, tiếp tục theo dõi tình trạng co rút da sau khi xuất viện.



Bệnh nhân bỏng xăng sau gần 1 tháng điều trị tích cực

Theo ThS-BSCK1 Nguyễn Tiến Lộc (Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á), phỏng do xăng rất nguy hiểm vì gây tổn thương sâu, ảnh hưởng cả cơ và xương. Vết phỏng do xăng thường khó lành và dễ để lại di chứng nghiêm trọng như hoại tử, co rút da gây biến dạng hoặc nhiễm trùng nặng dẫn đến suy đa tạng. "Khi gặp trường hợp phỏng cần sơ cứu bằng cách rửa vết phỏng dưới nước sạch trong ít nhất 20 phút. Không sử dụng đá lạnh; tuyệt đối không áp dụng các biện pháp dân gian như thoa kem đánh răng, nước mắm hay thuốc không rõ nguồn gốc; nên băng vết thương bằng băng gạc sạch hoặc vải mềm và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế" - bác sĩ Lộc khuyến cáo.