Cựu phó chánh toà nhận tiền tỉ “nhờ” cán bộ TAND tối cao giải quyết đơn đề nghị của doanh nghiệp

Trong vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị can Phạm Việt Cường (cựu phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc được phân công thực hiện xét xử phúc thẩm và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm, đã nhận hối lộ tổng số tiền 770 triệu đồng trong 3 vụ việc.



Cựu phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 700 triệu đồng. Ảnh: Đ.N.

Trong đó, 17 bị can bị đề nghị truy tố về tội: "Môi giới hối lộ", gồm: Lê Phước Thạnh (cựu phó viện trưởng kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại- VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Thị Nga (cựu phó phòng Giám đốc kiểm tra về án dân sự, lao động, kinh doanh thương mại - TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Huy Cẩn (cựu phó Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc) và một số luật sư, kiểm sát viên, thẩm phán.

5 bị can bị đề nghị truy tố về tội: "Đưa hối lộ", gồm: Nguyễn Xuân Hưng (cựu chánh án TAND huyện Đăk Đoa, Gia Lai); luật sư Hoàng Kiến An (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và cộng sự) cùng 3 người là lao động tự do.

Theo kết luận điều tra, năm 2022, TAND TP Nha Trang xử sơ thẩm và TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm vụ kinh doanh thương mại "Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư" giữa nguyên đơn là Công ty Nha Trang Real, còn bị đơn là Công ty K-Homes. Các bản án sơ/phúc thẩm đều tuyên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Nha Trang Real, buộc Công ty K-Homes phải thanh toán cho doanh nghiệp này hơn 15 tỉ đồng. Không đồng ý bản án, đại diện Công ty K-Homes làm đơn kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xét xử lại từ đầu.

Bị can Lê Phước Thạnh, khi đó là Kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (VKSND cấp cao tại Đà Nẵng), được phân công nghiên cứu giải quyết đơn đề nghị của Công ty K-Homes.

Tháng 9-2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy các bản án sơ/phúc thẩm đã tuyên với K-Homes. Dù vậy, hai tháng sau, tòa án cùng cấp xét xử giám đốc thẩm, ra quyết định không chấp nhận kháng nghị này.

Chưa bỏ cuộc, ông Dương Anh Sơn, đại diện cho Công ty K-Homes, đến phòng làm việc của kiểm sát viên Lê Phước Thạnh, nhờ kết nối với TAND tối cao, xét xử giám đốc thẩm hủy các bản án trên và được đồng ý. Do vậy, Thạnh đã nhờ Nguyễn Thị Nga, cựu phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại (TAND cấp cao tại Đà Nẵng) giúp ông Sơn tìm người có thẩm quyền tại TAND tối cao để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm và được hoãn thi hành án. Bị can Nguyễn Thị Nga cũng đồng ý giúp ông Sơn.

Nguyễn Thị Nga sau đó nhờ Nguyễn Ngọc Anh, là luật sư, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật, trình bày vụ việc với Nguyễn Huy Cẩn, lúc đó là Phó Chánh án Toà dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc (trước đó, ông Cẩn từng công tác tại TAND tối cao và là thư ký của một Phó chánh án TAND tối cao). Qua đó, ông Cẩn tìm người có thẩm quyền tại TAND tối cao giúp giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes.

Chuẩn bị cho việc "tác động" tới TAND tối cao, kiểm sát viên Lê Phước Thạnh dự thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm và một số tài liệu, đưa cho Nga. Ông Dương Anh Sơn cũng chuyển cho Nga 50 triệu đồng chi phí.

Sau đó, Nga ra Hà Nội, đưa hồ sơ cho Ngọc Anh để bị can này liên hệ, chuyển tiếp cho Nguyễn Huy Cẩn. Sau khi nghiên cứu, Cẩn thấy có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm nên đồng ý giúp, thỏa thuận giá 1,5 tỉ đồng, đồng thời yêu cầu phải đưa tiền trước.

Tiếp đó, luật sư Ngọc Anh yêu cầu của Nguyễn Thị Nga lên con số 2 tỉ đồng để xử lý "công việc". Việc này được báo lại để ông Dương Anh Sơn chuẩn bị. Các bị can sau đó dự thảo hồ sơ gồm đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes, đơn khiếu nại… đồng thời, ông Sơn cũng chuyển 2 tỉ đồng cho bị can Nga.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục yêu cầu phải "đưa thêm tiền mới được việc" nên ông Sơn chuyển thêm 900 triệu đồng nữa. Tổng số, Nga đã nhận từ ông Sơn là 2,9 tỉ đồng và chuyển cho Ngọc Anh 2 tỉ đồng trong số đó. Nhận tiền, Ngọc Anh chuyển 1,3 tỉ đồng cho thẩm phán Nguyễn Huy Cẩn, hẹn khi xong việc của Công ty K-Homes sẽ chuyển 200 triệu còn lại.

Nguyễn Huy Cẩn khai sau khi nhận tiền từ Ngọc Anh, đã liên hệ và nhờ các cán bộ có thẩm quyền tại TAND tối cao xem xét thụ lý giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes.

Đến tháng 8-2024, do chưa thấy có kết quả, ông Sơn yêu cầu Nga trả lại tiền đồng thời gửi đơn tố giác Nga đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Nhóm Nga cùng kiểm sát viên Thạnh, thẩm phán Cẩn, luật sư Ngọc Anh đều thống nhất trả lại tiền cho ông Sơn. Tuy nhiên, ngày 13-8-2024, khi Nga và Ngọc Anh đang giao 2,9 tỉ đồng cho ông Sơn, thì bị phía viện kiểm sát bắt quả tang.

Ngoài số tiền trên, cơ quan điều tra còn thu giữ 13 sổ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Nga với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng. Khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Cẩn, viện kiểm sát thu giữ chứng cứ cùng hơn 3 tỉ đồng, 43.000 USD, hơn 1,2 triệu Won cùng 400 AUD…