Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ hầu toà trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD ở khách sạn Pullman

Sáng nay 28-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Ce đặc chủng đưa các bị cáo tới phiên toà

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ sáng sớm, an ninh phiên toà được thắt chặt nghiêm ngặt. Những người tham dự phiên toà phải đi qua máy an ninh để vào phòng xử án.

Khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, xe đặc chủng đưa các bị cáo tới phiên toà.

Theo cáo trạng, 3 bị cáo quốc tịch Hàn Quốc bị cáo buộc về tội Tổ chức đánh bạc cùng một số bị cáo khác bị bắt tạm giam; các bị cáo Hồ Đại Dũng, Ngô Ngọc Đức được cho tại ngoại.

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên toà

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng (trái) và cựu Bí thư TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức trước khi bị bắt. Ảnh: VOV

Trong vụ án này, có 4 bị can bỏ trốn bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, có 2 bị can ra đầu thú gồm: Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), Lê Văn Thành (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội).

Trong số 141 bị can bị truy tố trong vụ án, có 5 người bị cáo buộc tội "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm. 136 bị can còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc", trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ); Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ)…

Có hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 20 người làm chứng, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, câu lạc bộ King Club... đến phiên tòa.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý câu lạc bộ King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo cáo buộc, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép. Trong đó, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của câu lạc bộ King Club đều do bị can Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung đã thuê 3 người giúp sức gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào câu lạc bộ King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của câu lạc bộ King Club. Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại câu lạc bộ King Club.

Trong 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" là người Việt Nam, kết quả điều tra xác định các bị can này đã thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với câu lạc bộ King Club mở thẻ thành viên để đánh bạc trái phép. Họ đều biết và nhận thức rõ các quy định cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của câu lạc bộ King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD. Trong vụ án, bị can Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, bị can Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc với 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.