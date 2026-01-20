HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cựu Phó viện trưởng lừa đảo hàng ngàn người nộp tiền thi chứng chỉ tiếng Anh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Phó viện trưởng Lê Văn Vàng cùng các đồng phạm dùng tên tổ chức không có thật rồi thu tiền của 1.425 thí sinh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Ngày 20-1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Vàng (SN 1981), cựu Phó viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu Phó Viện trưởng lừa đảo chiếm đoạt 2 , 1 tỉ đồng từ thí sinh thi tiếng Anh - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với Lê Văn Vàng. Ảnh: Bộ Công an

Cùng tội danh, bị cáo Lương Việt Anh (SN 1987), cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, lĩnh 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Giảng (SN 1987) lĩnh 30 tháng tù; Nguyễn Trường Doanh (SN 1983) 24 tháng tù; Trần Trọng Đại (SN 1993) 36 tháng tù; Nguyễn Minh Yến (SN 1983) 42 tháng tù và Hoàng Thị Quỳnh Anh (SN 1983 cùng là lao động tự do) 30 tháng tù.

Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu nhưng do COVID-19 nên chưa triển khai thực hiện. Sau đó, Vàng trao đổi với Lương Việt Anh về tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

Để thực hiện, Lê Văn Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh có tiêu đề "LETTER OF ACCEPTANCE" (thư chấp thuận), nội dung: "Chúng tôi viết thư này nhằm xác nhận rằng kể từ 1-6-2021, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục (ICD) chính thức trở thành đơn vị ủy thác độc quyền của Trung tâm Cambridge International tại Việt Nam…".

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Lê Văn Vàng đã mua con dấu đóng vào tài liệu nói trên và tự mình ký vào mục "Max Mooney - Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottingham, Nottingham shire, Vương Quốc Anh". Thư chấp thuận làm giả này được các bị cáo tung lên trang web để thu hút người học, thi Tiếng Anh.

Trước khi tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International, các bị cáo xây dựng chương trình thi online "http://cambridgetest.online" với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Cùng với đó, nhóm này quảng cáo, chiêu sinh thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trên Zalo, Facebook nhằm tuyển sinh, thu gom hồ sơ của các cá nhân có nhu cầu.

Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ tháng 9-2022 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ vào 2023, các bị cáo dùng tên tổ chức không có thật rồi thu gom hồ sơ, tiền của 1.425 thí sinh đăng ký cấp chứng chỉ Tiếng Anh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác minh, được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2022, không tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết của Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội khoa học tâm lý - giáo dục

Trong danh sách các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, không có tổ chức mang tên Cambridge International liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

    Thông báo