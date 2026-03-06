HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị ung thư vòm hầu xuất huyết ồ ạt

Tâm Quân

(NLĐO) - Ung thư vòm hầu là một trong những ung thư vùng đầu – cổ có mức độ xâm lấn tại chỗ rất cao do đặc điểm giải phẫu đặc biệt của vòm hầu

Chiều 6-3, bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ – cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã can thiệp nội mạch thành công, kịp thời cứu sống một trường hợp xuất huyết nặng do ung thư vòm hầu xâm lấn động mạch cảnh trong.

Cứu sống nữ bệnh nhân bị ung thư vòm hầu xuất huyết ồ ạt - Ảnh 1.

Súc khỏe của nữ bệnh nhân ung thư vòm hầu đã ổn định sau can thiệp

Bệnh nhân là bà T.T.N. (48 tuổi; ngụ xã Ngọc Tố, TP Cần Thơ), được chuyển đến bệnh viện vào sáng 3-3 trong tình trạng chảy máu nhiều từ mũi và miệng. Bệnh nhân đã được xử trí cầm máu ban đầu tại tuyến trước.

Qua khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân có tiền sử ung thư vòm hầu, đang hóa trị. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân tiếp tục nôn ra nhiều máu kèm khó thở, huyết áp thấp với tình trạng nguy kịch.

Trước tình huống nguy kịch do bệnh nhân có nguy cơ mất máu ồ ạt nên các bác sĩ quyết định thực hiện chụp và can thiệp cầm máu dưới mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả ghi nhận ổ giả phình động mạch cảnh trong phải đoạn cổ, dưới nền sọ, kích thước 4,2 x 4,8 mm, cổ túi phình rộng và đang chảy máu.

Các bác sĩ đã dùng bóng chẹn dòng chảy kiểm soát lượng máu chảy ra từ túi phình và tiếp tục luồn vi ống thông (ống thông siêu nhỏ) chọn lọc đến vị trí túi phình, tiến hành thả 9 vòng xoắn kim loại (coils) để gây tắc hoàn toàn ổ giả phình và động mạch cảnh trong phải, nhằm kiểm soát triệt để nguồn chảy máu… Thời gian hoàn tất can thiệp là 90 phút.

Đến sáng 6-3, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan.

Theo BS.CKII. Nguyễn Công Định, Phụ trách Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ung thư vòm hầu là một trong những ung thư vùng đầu – cổ có mức độ xâm lấn tại chỗ rất cao do đặc điểm giải phẫu đặc biệt của vòm hầu.

Vùng này nằm sâu ở nền sọ, kề cận nhiều cấu trúc quan trọng như nền sọ, xoang bướm, khoang cạnh hầu, các dây thần kinh sọ và đặc biệt là động mạch cảnh trong.

Vì vậy, khi khối u tiến triển, nguy cơ lan rộng trực tiếp sang các mô lân cận và xâm nhập vào các cấu trúc sống còn là rất lớn. Ở giai đoạn muộn, khối u có thể ăn mòn thành động mạch cảnh trong, làm suy yếu thành mạch, hình thành giả phình hoặc gây vỡ mạch, dẫn đến xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng.

Sửa danh mục BHYT, đề xuất thêm 30 thuốc ung thư

Sửa danh mục BHYT, đề xuất thêm 30 thuốc ung thư

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư, chủ yếu là thuốc đích và miễn dịch, nhằm mở rộng điều trị và giảm gánh nặng chi phí.

Vi nhựa xuất hiện trong một loạt khối u ung thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm thấy vi nhựa trong 9/10 khối u ung thư tuyến tiền liệt được xem xét.

Người bệnh bớt nhọc nhằn nhờ xạ trị chữa ung thư tại bệnh viện tuyến tỉnh

(NLĐO)- Khu Xạ trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư tại tuyến tỉnh.

