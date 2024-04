Cứu sống người bệnh nhờ kỹ thuật cao

Những ngày giữa tháng 4, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP HCM) chuẩn bị sẵn sàng mọi khâu nhân lực, vật lực để đón nhận một chuyển giao kỹ thuật y khoa mới. Trong phòng mổ, người bệnh đã được gây mê để được chuyên gia người nước ngoài đi đường dao đầu tiên chữa trị căn bệnh liên quan đường tiêu hóa.



Tháo trào ngược dạ dày bằng van

Đây cũng là một trong những kỹ thuật ngoại khoa mới lần đầu tiên chuyển giao từ Mỹ đến Việt Nam. Hai ca phẫu thuật bị bệnh trào ngược dạ dày - thực quản dai dẳng kèm thoát vị khe hoành thực quản, thường ợ chua, khó chịu và điều trị bằng thuốc không đáp ứng. Cả hai được phẫu thuật tạo hình van chống trào ngược dạ dày - thực quản theo kỹ thuật Omega 300 AP. Đây là phương pháp đang được áp dụng điều trị tại Mỹ.

Chuyên gia thực hiện là GS Ninh Nguyễn, Trưởng Khoa Phẫu thuật - BV Đại học Irvine thuộc Đại học California tại Irvine (Mỹ), người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tiêu hóa, nổi bật là tạo hình van dạ dày để điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản. Ông cũng trực tiếp đào tạo nhiều bác sĩ BV Bình Dân tu nghiệp ở Mỹ kỹ thuật về tiêu hóa, trong đó có phẫu thuật tạo hình van chống trào ngược dạ dày.

Theo Hội Nội khoa Việt Nam, trào ngược dạ dày - thực quản là tình trạng trào ngược dịch và thức ăn từ dạ dày gây triệu chứng hoặc biến chứng. Bệnh xuất hiện do những biến đổi tại van dạ dày - thực quản khiến van này không thể đóng kín, làm dịch từ dạ dày, bao gồm cả axít và dịch mật trào ngược. Nước ta có 7 triệu người bị trào ngược dạ dày - thực quản, trong đó khoảng 60% người bệnh không điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản, ung thư thực quản… Bệnh dễ xuất hiện ở người thừa cân béo phì, căng thẳng kéo dài, viêm loét dạ dày tá tràng, có thói quen ăn uống không lành mạnh và uống một số loại thuốc. Nếu không được điều trị hiệu quả, người bị trào ngược dạ dày - thực quản có thể phải chịu đựng những triệu chứng của bệnh suốt đời.

Bệnh nhân trào ngược dạ dày - thực quản vừa được các bác sĩ phẫu thuật tạo van điều trị

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phúc Minh, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa BV Bình Dân, cho hay bệnh trào ngược dạ dày - thực quản đang có xu hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau như tiêu chuẩn chẩn đoán mở rộng, sinh hoạt hằng ngày (ăn xong đã nằm nghỉ, ít vận động, tăng cân béo phì làm tăng áp lực ổ bụng…). Riêng BV Bình Dân trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 700 lượt khám bệnh lý đường tiêu hóa, trong đó 20%-30% người có triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản kèm theo các bệnh lý về đường tiêu hóa.

"Chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình hợp tác đào tạo với các chuyên gia nước ngoài, các trung tâm y khoa lớn thế giới như Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Việc giáo sư người Mỹ đến Việt Nam phẫu thuật cho người bệnh này cũng là một trong các hoạt động nằm trong chiến lược hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao tại BV" - PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân, nói.

Quẳng được gánh nặng đau dai dẳng

Gần đây, nhiều kỹ thuật y khoa mới cũng được một số BV trên địa bàn TP HCM triển khai thực hiện, mang cơ hội đến cho người bệnh. Tại BV Đại học Y Dược vừa triển khai kỹ thuật mới điều trị đau mạn tính, mang niềm vui cho không ít người bị đau nhức hành hạ. Ca được chữa trị thành công là ông N.V.T (56 tuổi, ở TP HCM), bị liệt cánh tay phải, đau nhức kéo dài suốt 18 năm do di chứng sau tai nạn giao thông và đã điều trị ở nhiều BV nhưng không bớt.

Để chữa trị cho ông T., các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật mới có tên là DREZotomy. Theo ThS-BS Đỗ Trọng Phước, Khoa Ngoại Thần kinh - BV Đại học Y Dược, với sự phối hợp của các ê-kíp phẫu thuật, theo dõi điện sinh lý, dụng cụ, gây mê, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 2 giờ rưỡi. Các bác sĩ lần lượt cắt đứt các liên kết dẫn truyền gây đau và thường xuyên kiểm tra điện sinh lý trong lúc phẫu thuật để bảo đảm toàn vẹn chức năng vận động cho ông T.

Sau phẫu thuật, ông T. giảm đau 70%-80% và gần như không còn cơn co rút ở tay. Từ tuyệt vọng, mất niềm tin cuộc sống, đến nay ông T. đã có thể sinh hoạt lại bình thường. "Nay tôi ăn uống tốt, tăng được 2 kg, cảm giác như mình được sống lại lần nữa" - ông T. cho biết.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Minh Anh, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - BV Đại học Y Dược, DREZotomy là kỹ thuật làm mất các liên kết dẫn truyền đau ở mức độ sừng sau tủy sống, nơi đi vào các rễ thần kinh cảm giác, làm thay đổi cung phản xạ tủy nhằm giảm đau và giảm co cứng. "Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi kinh nghiệm, sự chính xác và kết hợp theo dõi điện sinh lý trong phẫu thuật (IOM). Kỹ thuật này có hiệu quả trong việc điều trị và kiểm soát những tình trạng đau thần kinh và co cứng khi đã thất bại với các điều trị khác như: đau sau tổn thương đám rối cánh tay, đau thần kinh sau Herpes, chấn thương tủy sống, đau do ung thư…" - bác sĩ Anh thông tin.

Nhắc đến căn bệnh Parkinson, TS-BS Trần Ngọc Tài, Phó trưởng Khoa Thần kinh - BV Đại học Y Dược, cho hay hiện nay đã có tiến bộ mới trong điều trị. Đó là ứng dụng phương pháp phẫu thuật kích thích não sâu - một trong những tiến bộ điều trị của thế giới. Các phương pháp điều trị xâm lấn như phẫu thuật kích thích não sâu (Deep Brain Stimulation), truyền Apomorphine, bơm Levodopa hỗng tràng hoặc truyền Levodopa dưới da. Với những người bệnh có chỉ định điều trị xâm lấn, 59% tiếp tục chọn điều trị bằng thuốc, 19% người bệnh chọn phẫu thuật kích thích não sâu, 9% chọn truyền Apomorphine, 13% chọn truyền Levodopa.

"Nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh, BV thường xuyên triển khai các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu cắt đứt những cơn đau dai dẳng như: đau đầu, đau lưng mạn tính; bệnh lý rễ thần kinh mạn tính; đau do ung thư xâm lấn; đau thần kinh sau di chứng tổn thương tủy, đau sau Herpes, đau sau đột quỵ; đau cấp và mạn tính sau phẫu thuật…" - PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV Đại học Y Dược, nhấn mạnh.

Kỹ thuật Fontan cứu trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh Theo TS-BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy (TP HCM), mỗi năm nơi đây thực hiện hơn 200 ca phẫu thuật tim cho trẻ 0-16 tuổi mắc bệnh lý tim bẩm sinh từ đơn giản đến phức tạp. Hiện nay, nhiều kỹ thuật cao hiện đại được áp dụng tại Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim trẻ em của BV, trong đó nhiều kỹ thuật mới được triển khai, đặc biệt là kỹ thuật Fontan - một trong những phương pháp mang lại nhiều cơ hội cho trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh (dạng có một tâm thất). Ngoài kỹ thuật Fontan, tại đây còn có các kỹ thuật, phương pháp điều trị các bệnh: Sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot, Rastelli, hẹp/teo động mạch phổi, chuyền gốc trong TGA, thiểu sản tim trái và động mạch chủ… Đây cũng là nơi được nhiều phụ huynh lựa chọn và gửi gắm niềm tin trong việc điều trị cho con.