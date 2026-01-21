Ngày 21-1, tin từ Công an xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng của đơn vị cùng với sự hỗ trợ của người dân vừa kịp thời phát hiện, cứu một phụ nữ nhảy sông tự tử.

Lực lượng công an động viên người phụ nữ nhảy sông tự tử

Theo thông tin ban đầu, đêm 20-1, Công an xã Buôn Đôn triển khai lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi tuần tra đến khu vực cầu thủy điện Sêrêpốk (thuộc địa bàn buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn), lực lượng Công an xã Buôn Đôn phát hiện một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử.

Trước tình huống cấp bách, Trung úy Nông Đức Minh và Đại úy Y Quy Ênuôl (Công an xã Buôn Đôn) đã lập tức lao xuống sông cứu người.

Đồng thời, hai người dân khác là anh Trương Văn Huy và anh Phạm Văn Dũng cũng nhanh chóng lao xuống nước hỗ trợ công an cứu nạn nhân.

Dù đêm lạnh, đoạn sông có nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nhưng các chiến sĩ công an và người dân đã bất chấp nguy hiểm, cứu được nạn nhân lên bờ.

Người phụ nữ nhảy sông tự tử là chị H.H. (ngụ xã Buôn Đôn). Người này cho biết do mâu thuẫn gia đình nên có ý nghĩ tiêu cực, nhảy sông tự tử.

Sau khi cứu người, các chiến sĩ Công an xã Buôn Đôn đã động viên, ổn định tinh thần cho chị H.H.