Thể thao

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool tử nạn giao thông

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool, Alex Manninger, vừa qua đời ở tuổi 48 sau tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến đường sắt ở quê nhà Áo.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm 16-4 tại bang Salzburg - quê hương của cựu thủ môn Alex Manninger. Chiếc xe của cựu thủ thành này bị tàu hỏa va chạm khi băng qua một điểm giao cắt đường sắt gần khu vực Nussdorf am Haunsberg. Cú va chạm mạnh khiến ô-tô của Manninger bị kéo đi một đoạn khá dài.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool tử nạn giao thông - Ảnh 1.

ASlex Manninger trong màu áo Arsenal

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Manninger ra khỏi xe và tiến hành sơ cứu. Dù các nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu, ông vẫn không thể qua khỏi. Thời điểm xảy ra tai nạn, Manninger được cho là đi một mình; trong khi đó, lái tàu và hành khách đều an toàn. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

CLB Austria Salzburg - nơi Manninger khởi nghiệp - đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Trong thông báo chính thức, đội bóng cho biết họ "bàng hoàng" trước sự ra đi của cựu thủ môn, đồng thời nhấn mạnh ông là người để lại dấu ấn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool tử nạn giao thông - Ảnh 2.

Manninger cùng Arsenal giành danh hiệu vô địch Premkier League

Manninger là một trong những thủ môn đáng chú ý của bóng đá Áo giai đoạn cuối thập niên 90 và 2000. Ông trở thành cầu thủ người Áo đầu tiên tạo dựng tên tuổi tại Premier League khi gia nhập Arsenal năm 1997. Trong thời gian thi đấu tại đây, Manninger có 39 lần ra sân, góp phần cùng "Pháo thủ" giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup.

Sau khi rời Arsenal, ông tiếp tục sự nghiệp tại nhiều CLB châu Âu như Torino, Siena, Udinese, Augsburg và Red Bull Salzburg. Manninger từng giành chức vô địch Serie A trong màu áo Juventus trước khi khép lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp bằng mùa giải cuối cùng tại Liverpool năm 2016.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool tử nạn giao thông - Ảnh 3.

Manninger có 33 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (trận Áo gặp tuyển Anh năm 2004)

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Manninger có 33 lần khoác áo tuyển Áo trong giai đoạn 1999-2009. Ông cũng góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia Trung Âu này tham dự EURO 2008 - giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

Sự ra đi đột ngột của Alex Manninger để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng người hâm mộ bóng đá Áo cũng như các CLB ông từng khoác áo.


Tin liên quan

Juve mua Manninger làm dự bị cho Buffon

Juve mua Manninger làm dự bị cho Buffon

Nhằm có người dự bị cho Gigi Buffon trong khung thành trong mùa giải mới, Juve đã quyết định mang về thủ môn người Áo Alexander Manninger từ Udinese.

Thủ môn Arsenal "rủ nhau" chấn thương

(NLĐO)- “Giáo sư” Wenger đang phải vật lộn với cơn khủng hoảng thủ môn bởi Fabianski mới bị chấn thương dây chằng mắt cá chân và phải nghỉ ngơi 3 tháng.

Thủ môn Arsenal bại trận được “chấm điểm” cao nhất

(NLĐO)- Trong lúc hầu hết các đồng đội bị đánh giá thấp trong trận thua MU thì thủ môn Manuel Almunia của Arsenal được đánh giá cao nhất trận đấu, hơn cả những kẻ thắng cuộc bên kia chiến tuyến.

Liverpool Ngoại hạng Anh Arsenal tuyển Áo Alex Manninger
