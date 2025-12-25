Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc ép doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa tiền hối lộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc ép doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa tiền hối lộ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận hối lộ.

Ngày 25-12, tin cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, C03 đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội cũ cùng 8 người về tội Nhận hối lộ. Các bị can khác, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cục còn có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ. Cục Quản lý lao động ngoài nước được giao làm đầu mối, tham mưu cho Bộ.

C03 cáo buộc lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Từ đây, bị can Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3, trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ trong vụ xuất khẩu lao động - Ảnh 2.

Các bị can Tống Hải Nam (bìa trái) cùng các bị can khác. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Khi triển khai chương trình Visa E7-3, bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long đã đến gặp và nhờ bị can Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được hưởng từ 100 đến 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.

Theo thỏa thuận này, từ năm 2023 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã hai lần nhận của Hưng tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỉ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh.

Ngoài ra, vị cựu thứ trưởng còn nhận 50 triệu đồng của Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, khi chỉ đạo phê duyệt nhanh hồ sơ. Các dịp lễ tết, bị can Nguyễn Bá Hoan cũng nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Cũng theo cáo buộc, từ 2018 đến 2025, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-3. Bị can Tống Hải Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ cựu Cục trưởng Tống Hải Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đồng ý và đã 5 lần nhận của Hưng tổng 54.000 USD; nhận của Tổng giám đốc Incoop3 Nguyễn Văn Định 4 lần, tổng 40.000 USD và 20 triệu đồng; nhận của Chủ tịch Sona 80 triệu đồng trong 2 lần.

Bên cạnh đó, bị can Tống Hải Nam còn bị cáo buộc nhận gần 3,2 tỉ đồng của Hoàng Long và Sona, Incoop3 vào các dịp lễ tết và nhờ chỉ đạo can thiệp việc khác.

Ngoài nhận tiền liên quan dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm bị can Nguyễn Bá Hoan còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Theo đó, từ năm 2018 đến 2025, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho bị can Nam và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũ.

Theo cơ quan điều tra, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, Tống Hải Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm bị can tại Cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ rồi gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.

C03 cáo buộc các bị can đã nhận tổng cộng 15,3 tỉ đồng tiền "bôi trơn" để chạy giấy phép cho 29 doanh nghiệp tương ứng với 30 hồ sơ. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận 950 triệu đồng, Nam nhận 3,2 tỉ đồng, Nguyễn Thành Hưng (chuyên viên văn phòng Cục quản lý lao động ngoài nước) nhận 3,1 tỉ...

Tổng cộng trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhận 7,9 tỉ, cựu chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nhận 3,1 tỉ.

Tin liên quan

Nữ giám đốc lừa đảo người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Nữ giám đốc lừa đảo người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

(NLĐO)- Cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Phong đã đưa thông tin gian dối lừa đảo hơn 2,6 tỉ đồng của những người muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Bắt Giám đốc lừa đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) – Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Trọng Khoẻ ở Hà Tĩnh đã đưa ra thông tin có thể đưa người đi xuất khẩu lao động rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sập bẫy "xuất khẩu lao động" lương 60-70 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động của người dân, một phụ nữ đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng lời hứa công việc có thu nhập hấp dẫn tại Dubai.

xuất khẩu lao động nhận hối lộ cấp giấy phép cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo