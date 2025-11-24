Cựu Thủ tướng Anh David Cameron mắc ung thư

Cựu thủ tướng Anh nói rằng bệnh của ông chỉ được phát hiện sau một lần đi kiểm tra sức khỏe theo lời khuyên của vợ.

Ở tuổi 59, ông Cameron quyết định công khai trải nghiệm cá nhân nhằm góp tiếng nói thúc đẩy chính phủ Anh triển khai chương trình sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt có mục tiêu.

"Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu không đứng ra nói rằng mình đã trải qua chuyện này. Tôi đã đi chụp chiếu. Việc này giúp tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Quyết định này đã cho tôi cơ hội để xử lý vấn đề" - ông nói với The Times.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron vừa tiết lộ bản thân từng được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: PA

Sau khi được chẩn đoán bệnh, cựu thủ tướng Anh cho biết ông muốn ủng hộ lời kêu gọi của tổ chức từ thiện Prostate Cancer Research nhằm cung cấp sàng lọc cho những nam giới có nguy cơ cao.

Ông Cameron nói rằng mình được chẩn đoán ung thư sau khi làm xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA), nhằm tìm các protein quan trọng liên quan đến ung thư. Kết quả sinh thiết đã xác nhận chẩn đoán. "Bạn luôn sợ hãi khi phải nghe những lời đó"- ông nhớ lại.

Đối mặt với lựa chọn điều trị, vị cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 2010-2016 chia sẻ ông đứng trước câu hỏi mà rất nhiều bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt gặp phải: "Chờ đợi và theo dõi, hay hành động ngay? Tôi phải quyết định xem có chấp nhận rủi ro khi không điều trị, hay đối mặt rủi ro khi điều trị".

Cuối cùng, ông chọn phương pháp điều trị tiêu điểm, sử dụng các kim đưa xung điện để phá hủy tế bào ung thư. Quá trình diễn ra thuận lợi và ông đã được chụp MRI kiểm tra lại.

Ông Cameron cho biết ông ý thức rõ "nền tảng ảnh hưởng" của mình, vì thế ông muốn dùng tiếng nói để thúc đẩy cộng đồng quan tâm hơn đến ung thư tuyến tiền liệt.

Một thử nghiệm trong năm nay cho thấy việc sàng lọc tất cả nam giới trên 50 tuổi bằng xét nghiệm PSA có thể giảm 13% số ca tử vong trong vòng hai thập niên nhờ phát hiện bệnh sớm.

Hiện mỗi năm có khoảng 12.000 đàn ông tại Anh tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt. Với 55.300 ca mới mỗi năm, đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với nam giới tại Anh.

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm tại nhà nhằm phát hiện ung thư tuyến tiền liệt trên phạm vi toàn quốc, đồng thời bổ sung đào tạo cho nhân viên y tế về các vấn đề sức khỏe nam giới.

Nếu được phê duyệt, bộ xét nghiệm PSA tại nhà có thể được đặt mua qua ứng dụng NHS từ năm 2027, mở ra cơ hội phát hiện bệnh chủ động và sớm hơn cho hàng triệu đàn ông trên khắp nước Anh.