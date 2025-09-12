Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù

AP ngày 12-9 cho biết bản án do một hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao Brazil đưa ra.

Ông Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính để tiếp tục nắm quyền bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

4/5 thẩm phán xem xét vụ án trong hội đồng đã kết luận chính trị gia cực hữu này có tội với 5 tội danh.

Các tội danh bao gồm âm mưu đảo chính, tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ nền pháp quyền dân chủ bằng bạo lực, liên quan đến bạo lực, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tài sản và di sản của nhà nước.

Ông Bolsonaro hiện bị quản thúc tại gia ở Brasilia. Ảnh: AP

Ông Bolsonaro hiện bị quản thúc tại gia ở Brasilia và có quyền kháng cáo.

Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "rất không hài lòng" với bản án này. Phát biểu trước các phóng viên khi rời Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ mô tả ông Bolsonaro là người "xuất sắc".

Giới quan sát cho rằng Mỹ có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Brazil sau phiên tòa, làm gia tăng căng thẳng quan hệ ngoại giao vốn đã mong manh giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ phản ứng nhưng không nêu rõ cách thức.

Bộ Ngoại giao Brazil gọi bình luận của ông Rubio là một lời đe dọa "tấn công chính quyền Brazil và phớt lờ sự thật cũng như bằng chứng thuyết phục trong hồ sơ vụ án". Bộ này nhấn mạnh nền dân chủ Brazil sẽ không bị Mỹ đe dọa.

Các luật sư của ông Bolsonaro cho biết họ sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao gồm 11 thẩm phán.

Cựu tổng thống Brazil, 70 tuổi, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ông Bolsonaro là cựu tổng thống Brazil đầu tiên bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông không tham dự phiên tòa vào sáng 11-9, người ta nhìn thấy ông ở gara nhà mình nhưng không nói chuyện với các phóng viên.

Nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, một trong những người con trai của ông Bolsonaro, hôm 11-9 kêu gọi ân xá cho cha mình thông qua Quốc hội.

Bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Bolsonaro vẫn là một nhân vật chính trị quyền lực ở Brazil.

Chính trị gia cực hữu này trước đây bị cấm tranh cử cho đến năm 2030 trong một vụ án khác. Ông dự kiến ​​chọn một người kế nhiệm có khả năng sẽ thách thức Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva vào năm tới.