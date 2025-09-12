Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị tuyên án 27 năm và 3 tháng tù giam vì âm mưu đảo chính.

AP ngày 12-9 cho biết bản án do một hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao Brazil đưa ra.

Ông Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính để tiếp tục nắm quyền bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

4/5 thẩm phán xem xét vụ án trong hội đồng đã kết luận chính trị gia cực hữu này có tội với 5 tội danh.

Các tội danh bao gồm âm mưu đảo chính, tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ nền pháp quyền dân chủ bằng bạo lực, liên quan đến bạo lực, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tài sản và di sản của nhà nước.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù- Ảnh 1.

Ông Bolsonaro hiện bị quản thúc tại gia ở Brasilia. Ảnh: AP

Ông Bolsonaro hiện bị quản thúc tại gia ở Brasilia và có quyền kháng cáo.

Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "rất không hài lòng" với bản án này. Phát biểu trước các phóng viên khi rời Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ mô tả ông Bolsonaro là người "xuất sắc".

Giới quan sát cho rằng Mỹ có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Brazil sau phiên tòa, làm gia tăng căng thẳng quan hệ ngoại giao vốn đã mong manh giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ phản ứng nhưng không nêu rõ cách thức.

Bộ Ngoại giao Brazil gọi bình luận của ông Rubio là một lời đe dọa "tấn công chính quyền Brazil và phớt lờ sự thật cũng như bằng chứng thuyết phục trong hồ sơ vụ án". Bộ này nhấn mạnh nền dân chủ Brazil sẽ không bị Mỹ đe dọa.

Các luật sư của ông Bolsonaro cho biết họ sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao gồm 11 thẩm phán.

Cựu tổng thống Brazil, 70 tuổi, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ông Bolsonaro là cựu tổng thống Brazil đầu tiên bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông không tham dự phiên tòa vào sáng 11-9, người ta nhìn thấy ông ở gara nhà mình nhưng không nói chuyện với các phóng viên.

Nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, một trong những người con trai của ông Bolsonaro, hôm 11-9 kêu gọi ân xá cho cha mình thông qua Quốc hội.

Bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Bolsonaro vẫn là một nhân vật chính trị quyền lực ở Brazil.

Chính trị gia cực hữu này trước đây bị cấm tranh cử cho đến năm 2030 trong một vụ án khác. Ông dự kiến ​​chọn một người kế nhiệm có khả năng sẽ thách thức Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva vào năm tới.

Tin liên quan

Nhận thư áp thuế của ông Donald Trump, Brazil phản ứng mạnh

Nhận thư áp thuế của ông Donald Trump, Brazil phản ứng mạnh

(NLĐO) - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 9-7 tuyên bố đáp trả tương xứng với mức thuế 50% mới của Tổng thống Donald Trump.

Kinh ngạc trước hóa đơn "cà" thẻ tín dụng của cựu tổng thống Brazil

(NLĐO) – Việc công bố các khoản chi trong thẻ tín dụng của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang gây chú ý, gồm hoá đơn hơn 21.000 USD tại một nhà hàng bình thường.

Ngay sau bạo loạn, cựu tổng thống Brazil nhập viện ở Mỹ

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã được đưa vào bệnh viện ở bang Florida - Mỹ vì đau bụng, sau khi nhiều người ủng hộ ông xông vào Quốc hội tại thủ đô Brasilia hôm 8-1, gây bạo loạn trong vài giờ.

Brazil Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro án tù đảo chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo