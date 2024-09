Cứu trợ sao cho an toàn, hiệu quả?

Cần tuân thủ quy định và phối hợp chặt chẽ

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM, nhấn mạnh quá trình cứu trợ cần tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là Nghị định 93 của Chính phủ, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Một trong những yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn trong công tác cứu trợ là sự điều phối của ban chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại địa phương. Công an và quân đội thường là những lực lượng chủ lực, có đủ phương tiện, kỹ năng và điều kiện để hỗ trợ người dân một cách hiệu quả. Theo ông Sơn, thông tin từ các địa phương rất quan trọng. Việc nắm được các đầu mối tiếp nhận tại các cấp ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ giúp cho công tác cứu trợ diễn ra thuận lợi hơn. Những tổ chức này không chỉ đóng vai trò là nơi tiếp nhận hỗ trợ mà còn bảo đảm hàng hóa được phân phối đúng đối tượng và kịp thời. "Trước khi triển khai cứu trợ, các tổ chức cần tính toán kỹ lưỡng về nguồn lực và điều kiện địa lý, đồng thời liên hệ với các tổ chức địa phương để tránh tình trạng cứu trợ không hiệu quả. Cứu trợ không chỉ dừng lại ở các mặt hàng thiết yếu trong giai đoạn đầu, mà cần có kế hoạch dài hạn, với các đợt hỗ trợ tiếp theo để giúp người dân phục hồi sau thiên tai" - ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc các đoàn cứu trợ tự phát đi trao quà cứu trợ sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như: Không thông thạo địa bàn; không nắm được đúng đối tượng và nhu cầu cần được hỗ trợ; các trường hợp nằm sâu bên trong hoặc trên rẻo cao, đoàn cứu trợ tự phát không thể đến thì gặp thiệt thòi. Những năm gần đây, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác cứu trợ được quy định ngày càng hoàn thiện. Do đó, các tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện nên thông qua các tổ chức chính danh để chung tay giúp đỡ cho đồng bào gặp hoạn nạn.

H.Yến - L.Vĩnh