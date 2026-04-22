Pháp luật

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc phủ nhận lừa đảo 67,7 tỉ đồng cùng "em gái nuôi"

Hoa Nắng

(NLĐO) - Tại tòa, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc đã phủ nhận cùng “em gái nuôi” là Nguyễn Thị Hằng lừa đảo hơn 67,7 tỉ đồng

Sáng 22-4, TAND tỉnh An Giang tiếp tục ngày thứ 2 xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966; cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh An Giang) cùng đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Cựu Trưởng Công an Phú Quốc phủ nhận cùng “em gái nuôi” lừa đảo hơn 67,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Mót

Cựu Trưởng Công an Phú Quốc phủ nhận cùng “em gái nuôi” lừa đảo hơn 67,7 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Mót từng là điều tra viên cao cấp, giữ chức Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc).

Bị cáo Mót nắm rõ quy định, quy hoạch đất đai tại Phú Quốc nhưng đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Từ năm 2021, thông qua quan hệ quen biết, bị cáo Mót biết nhiều cá nhân có nhu cầu mua đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại Phú Quốc.

Dù biết rõ nhiều khu đất là đất rừng, đất do nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng bị cáo vẫn đưa thông tin sai lệch nhằm tạo niềm tin cho bị hại.

Để thực hiện, bị cáo Mót không trực tiếp giao dịch mà giới thiệu Nguyễn Thị Hằng (SN 1979; ngụ tỉnh Ninh Bình; từng có tiền án về hành vi lừa đảo) đứng ra ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, Mót và Hằng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Hằng chuyển qua nhiều tài khoản người thân, quen biết để "giữ hộ", sau đó sử dụng mua nhà, đất tại Hà Nội và Phú Quốc nhằm che giấu nguồn gốc. 

Tổng số tiền được xác định liên quan đến hành vi "rửa tiền" gần 21 tỉ đồng.

Từ tháng 5-2023 đến 4-2024, Mót và Hằng lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo Mót đã phủ nhận việc cùng "em gái nuôi" là Hằng lừa đảo chiếm đoạt số tiền nêu trên.

