Cựu tuyển thủ hội ngộ giải phong trào sân 7 Đồng Nai

Giải sân 7 Đồng Nai mở rộng Hoàng Quân Đại Phát Cup 2024 diễn ra trong ngày 2 và 3-3 tại sân bóng đá Thanh Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), với sự tham gia của 8 đội bóng phong trào hàng đầu Việt Nam, gồm: EOC (Hà Nội), Hiếu Hoa Quahaco (Đà Nẵng), An Biên, WTeam (TP HCM), Bảy Núi (An Giang), Bamboo (Bình Dương), Spa Lan Ngọc (Kiên Giang) và chủ nhà My My FC.

Nhiều cựu tuyển thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp và "phủi thủ" hàng đầu Việt Nam tham dự Giải sân 7 Đồng Nai mở rộng Hoàng Quân Đại Phát Cup 2024

Theo hình thức bốc thăm, các đội được chia thành 4 cặp thi đấu, chọn 4 đội thắng lọt vào bán kết Serie A và 4 đội còn lại sẽ thi đấu ở bán kết Serie B. Ở lượt trận khai mạc diễn ra kịch tính hôm 2-3, WTeam FC, Bảy Núi FC, An Biên và Hiếu Hoa Quahaco là 4 đội giành chiến thắng để lọt vào bán kết Serie A. Trong khi đó, Bamboo FC, Spa Lan Ngọc, EOC và chủ nhà My My FC phải tranh tài ở bán kết Serie B.

Ở sân chơi kỳ này, Hiếu Hoa Quahaco là ứng viên hàng đầu cho "ngôi vương" khi sở hữu cựu tuyển thủ futsal Nguyễn Văn Hiếu - trụ cột của tuyển Việt Nam ở sân chơi FIFA Futsal World Cup 2020. Trong lượt trận đầu tiên, Văn Hiếu và các đồng đội Hiếu Hoa Quahaco vất vả vượt qua EOC trong loạt sút luân lưu với tỉ số 7-6. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 sau hai hiệp đấu chính thức.

Giải đấu phong trào có chất lượng chuyên môn cao, thu hút nhiều người xem

Đối thủ tiếp theo của đội bóng đến từ Đà Nẵng là An Biên FC. Trong khi đó, trận bán kết còn lại của Serie A là màn so tài giữa WTeam FC và Bảy Núi FC. Hai cặp bán kết Serie B sẽ diễn ra giữa Bamboo và Spa Lan Ngọc; chủ nhà My My FC đấu EOC.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng, giải đấu ở Đồng Nai được đánh giá hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Các đội bóng phong trào sân 7 hàng đầu Việt Nam đã tạo nên những trận cầu kịch tính, thu hút người xem.