Cựu tuyển thủ NGUYỄN TUẤN PHONG: Georgia rất khó gây sốc

Về Georgia, đây là đội bóng tạo nhiều thiện cảm ở giải đấu bằng lối chơi đẹp mắt. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại là một vấn đề khi để đối thủ khai thác quá nhiều.



Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong

Qua 3 trận vòng bảng, Georgia đã phải hứng chịu đến 71 pha "bắn phá" của đối thủ, hơn gấp đôi số lần dứt điểm của thầy trò Willy Sagnol tạo được. Thậm chí, tấm vé đi tiếp của họ có công rất lớn của thủ thành Giorgi Mamardashvili với hơn 20 lần giải nguy. Ngoài ra, tuyến giữa có điểm sáng là Giorgi Kochorashvili hay Khvicha Kvaratskhelia tạo đột biến tốt.

Lượt cuối vòng bảng, HLV Sagnol và học trò đã gây bất ngờ khi đánh bại Bồ Đào Nha. Nhưng phải nhìn lại, đội bóng của Ronaldo đã hết động lực khi sớm vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng F, ra sân với gần như đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Georgia lại may mắn có bàn sớm.

Đội bóng tân binh từ Đông Âu tấn công rất tốt và phản công rất nhanh nhờ khả năng thu hồi bóng khá tốt.

Fabian Ruiz là phát hiện mới của tuyến giữa đội Tây Ban Nha ở giải lần này. (Ảnh: REUTERS)

Dù vậy, ở trận đấu rạng sáng 1-7, tôi đánh giá Tây Ban Nha có phong độ và sự gắn kết cao hơn hẳn Tây Ban Nha. Lịch sử đối đầu cho thấy Georgia 2 lần là bại tướng của Tây Ban Nha (thua 1-7, 1-3 ở vòng loại).

Georgia rất khó tạo bất ngờ ở trận đấu này. Bất ngờ, nếu có, chỉ có thể đến nếu họ phá lưới Tây Ban Nha trước sau tình huống phản công. Việc kéo Tây Ban Nha vào hiệp phụ để tính đường phân thắng thua ở loạt sút 11 m cũng là điều rất khó.

Đội bóng của "xứ sở đấu bò" hiện nguy hiểm hơn xưa. Họ không còn đặt nặng việc kiểm soát bóng và hướng lên trên nhiều hơn so với thời HLV Luiz Enrique. Thống kê cho thấy tỉ lệ cầm bóng của họ tại Đức hiện chỉ còn 54% so 60,8% tại Euro 2016 và 66,8% ở Euro 2020. Số đường chuyền trung bình cũng giảm (490 đường chuyền/trận) so với 781 đường chuyền/trận dưới thời HLV Enrique nhưng tỉ lệ pha rê dắt bóng tăng - 22 lần/trận so với giải trước là 13,5 lần/trận.

Hiểm họa cho hàng thủ đối phương đến từ nhiều phía, nhưng tôi ấn tượng ở cặp tiền đạo biên Lamine Yamal, Nico Williams và tiền vệ Fabian Ruiz.

Ở vòng bảng, Tây Ban Nha gần như không để lộ ra điểm yếu nào. Nếu họ tạo nhiều cơ hội, dứt điểm nhiều thì bàn thắng sẽ tìm tới.