Cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng chuẩn bị hầu toà

Ngày 12-12, TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ án "nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước. Theo đó, vụ án sẽ được xét xử từ ngày 25 đến 31-12, do thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền chủ tọa.



Bị cáo Phạm Văn Cách và Nguyễn Mạnh Quyền (bìa phải)

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao truy tố cựu chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền; Phạm Văn Cách, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, cùng về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị cáo Thân Đức Lại, cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang; Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM; Trương Thị Thu Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên; Đinh Thị Mộng Thanh, cựu phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Văn Trung, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc (Lâm Đồng); Lê Phước Nin, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định; Vũ Thị Kim Loan, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, và nhiều bị cáo khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc khi chưa bị khởi tố. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo Thân Đức Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị cáo Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70,3 tỉ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Trong vụ án này, nhiều bị can từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã nhận hối lộ nhiều tỉ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp. Điển hình, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, nhận hối lộ hơn 10 tỉ đồng. Đinh Thị Mộng Thanh, cựu phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 4,1 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hiệu, cựu trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng…