Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An khai việc nữ đại gia xòe sổ đỏ "thích quyển nào thì chọn"

Ngày 28-5, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), về tội "Nhận hối lộ", tiếp tục với phần xét hỏi.



Bị cáo Nguyễn Lộc An được dẫn giải tới toà

Theo cáo buộc, từ tháng 1 đến 9-2015, bị cáo Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng khi 2 doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện. Sau này, khi mua biệt thự, cựu vụ phó Nguyễn Lộc An "gợi ý" và được họ đưa tổng 14,2 tỉ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Lộc An khai quen Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương từ năm 2012. Khi đó, hoàn cảnh của bà Phương khó khăn, bị cáo đã gợi ý cho người này kinh doanh nhỏ lẻ trước, thuê lại các cửa hàng xăng dầu và đăng ký làm thương nhân phân phối.

Theo lời bị cáo, sau một chuyến đi nước ngoài với cả gia đình, bà Phương đã tặng bị cáo 200 triệu đồng nói "Em đi nước ngoài về chả có gì, nhờ anh mua hộ chút quà cho gia đình". Bị cáo nghĩ là chỗ thân tình nên nhận.

Sau này, khi bà Phương kinh doanh lớn mạnh, có ý định xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thay vì chỉ làm thương nhân phân phối. Lúc đầu bị cáo không nhận giúp ngay nhưng sau đó vẫn "chủ động hướng dẫn" bà Phương hợp thức các điều kiện.

Các bị cáo tại phiên toà

Cựu phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An khai tiếp việc nhận 9 tỉ đồng của bà Loan diễn ra trước khi bà xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu. Dù mới làm thương nhân phân phối nhưng công ty của bà Phương làm ăn cực kỳ khởi sắc. "Phương bảo có tháng kiếm 30 tỉ đồng, em muốn tặng anh một cái nhà"- bị cáo An trình bày trước tòa. Bị cáo cho biết thậm chí đã có lần bà Phương cầm rất nhiều sổ đỏ xòe ra trước mặt bị cáo và nói: "Anh thích quyển nào chọn đi, em tặng anh", song bị cáo từ chối.

Bị cáo An khai khi này đang ở chung cư, đang tích cóp tiền để xuống nhà đất, có nói với bà Phương việc sợ "không đủ lực". Nghe vậy, bà Phương đề xuất: "Thế thì em giúp anh 10 tỉ đồng". Cân đối các khoản, bị cáo An nói chỉ cần 9 tỉ đồng ""Anh vay em 4 tỉ đồng, còn anh xin em 5 tỉ đồng".

Phân trần về việc vay sao không trả ngay, bị cáo Nguyễn Lộc An khai trước khi bị bắt vài tháng, cựu phó vụ trưởng đã đề nghị trả 4 tỉ đồng nhưng bà Phương không lấy.

Trong khi đó, cáo trạng nêu khi được bị cáo Nguyễn Lộc An "gợi ý" đưa tiền, bà Phương hiểu công ty phải được giúp đỡ mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu nên đồng ý "hỗ trợ" tiền mua nhà.

Tương tự, trình bày về quan hệ với bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch Công ty Long Hưng, cựu phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An, khai hai người là bạn rất thân, "con chấy cắn đôi". Tháng 7-2015, ông An rủ bạn đi xem nhà, khi đó ông Quỳnh nói thiếu đâu ông Quỳnh sẽ giúp. "Quỳnh bảo ông cứ lấy đi, thiếu đâu bảo tôi. Tôi nói vay Quỳnh 5 tỉ đồng và sau đó Quỳnh chuyển cho tôi số tiền trên. Đi đâu tôi cũng nói Phương và Quỳnh giúp tôi mua căn nhà ở Hồ Tây"- lời khai của Nguyễn Lộc An.

Khai báo sau đó, bị cáo Quỳnh bật khóc cầm tay bị cáo An, nói chỉ là bạn bè cho nhau mượn tiền khi khó khăn, vì khi ông khó, bạn đã giúp. "Chúng tôi thân thiết như tay chân, xin tòa khoan hồng cho tôi và cho An"- bị cáo Quỳnh ngồi trên xe lăn khai.