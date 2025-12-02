HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365 Bảo mật

CyRadar là sản phẩm duy nhất của Đông Nam Á lọt Top 8 giải pháp bảo mật được Microsoft công bố

Mai Anh

CyRadar - doanh nghiệp an ninh mạng do FPT đầu tư phát triển lọt vào danh sách các nhà cung cấp phần mềm bảo mật tương thích dành cho người dùng Windows.

CyRadar là doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á được lựa chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp sản phẩm chống mã độc Việt Nam có mặt trong danh sách được xem là nguồn tham khảo quan trọng cho người dùng Windows trên toàn cầu.

Microsoft cập nhật danh sách này hàng năm và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá đặc biệt khắt khe. Các nhà cung cấp phải chứng minh khả năng tương thích sâu với hệ điều hành Windows thông qua việc tuân thủ toàn diện yêu cầu về API và Kernel Mode Drivers. Nhà cung cấp như CyRadar cũng phải vượt qua những thử nghiệm liên quan đến hiệu năng và độ ổn định hệ thống.

img

Danh sách các nhà cung cấp phần mềm chống mã độc dành cho người dùng Windows do Microsoft công bố. CyRadar là đại diện duy nhất của Đông Nam Á xuất hiện trong danh sách cùng các thương hiệu toàn cầu như Norton, McAfee, Avira, Avast và AVG.

Bên cạnh đó, Microsoft chỉ ghi nhận các sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng từ những phòng thí nghiệm quốc tế độc lập và duy trì tỷ lệ phát hiện sai ở mức rất thấp nhằm bảo đảm trải nghiệm người dùng. Việc CyRadar tiếp tục đứng trong danh sách Top 8 cho thấy sản phẩm này đã vượt qua hàng loạt tiêu chí kỹ thuật khó nhất mà Microsoft áp dụng.

Nếu như năm trước Microsoft liệt kê 15 nhà cung cấp, thì trong đợt đánh giá mới nhất chỉ còn 8 hãng tiếp tục đáp ứng yêu cầu. CyRadar là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có mặt trong nhóm này, bên cạnh các thương hiệu toàn cầu lâu năm như Norton, McAfee hay Avira. Sự xuất hiện của CyRadar trong danh sách rút gọn thể hiện rõ việc Microsoft đang siết chặt tiêu chuẩn đánh giá và chỉ ghi nhận những sản phẩm đáp ứng chuẩn kỹ thuật cao nhất.

img

Giao diện tính năng bảo vệ của CyRadar EDR bao gồm các khả năng chính như bảo vệ tệp tin, bảo vệ tiến trình, ngăn chặn mã độc qua USB, chống mã độc fileless, chống mã độc mã hóa tống tiền, chống khai thác lỗ hổng phần mềm và tường lửa.

Trong hai năm qua, CyRadar tập trung nâng cấp sản phẩm theo hướng tăng cường phòng thủ chủ động và bám sát chuỗi hành động tấn công thực tế. Công ty đã tích hợp các mô hình học máy, phân tích hành vi để phát hiện những hình thức tấn công tinh vi như mã độc đa hình hay tấn công không file. Quan trọng nhất, CyRadar EDR được tinh chỉnh để đồng bộ hoàn toàn với khung MITRE ATT&CK, qua đó bao quát và ngăn chặn những kỹ thuật mà các nhóm tin tặc tiên tiến đang sử dụng.

Đến thời điểm hiện tại, CyRadar EDR đang bảo vệ hơn 8.000 máy trạm tại các cơ quan và doanh nghiệp trong nước. Nhiều tổ chức triển khai CyRadar trên hàng nghìn thiết bị, như một số đơn vị cấp tỉnh ở Đồng Nai và Bình Phước hay hệ thống y tế Medlatec. Những triển khai thực tế này cho thấy sản phẩm hoạt động ổn định trong môi trường có yêu cầu bảo mật cao và quy mô lớn.

Ông Nguyễn Minh Đức - Founder & CEO CyRadar, cho biết: "Microsoft rút gọn danh sách chỉ còn 8 nhà cung cấp là minh chứng cho xu hướng siết chặt tiêu chuẩn đánh giá trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á duy trì vị trí trong nhóm này không chỉ khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế của CyRadar mà còn cho thấy tiềm năng vươn lên của ngành an ninh mạng của Việt Nam. Đây cũng là bước tiến cụ thể hóa mục tiêu Tự chủ An ninh mạng, đóng góp vào việc xây dựng nền tảng bảo vệ an toàn quá trình chuyển đổi số quốc gia".

img

Màn hình quét mã độc của CyRadar EDR hiển thị thời gian quét, số lượng tệp đã kiểm tra và các chế độ quét như quét nhanh, quét đầy đủ, quét tùy chọn và đặt lịch quét.

CyRadar định vị là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng thế hệ mới, tập trung vào việc phát hiện sớm và ngăn chặn mối đe dọa trong hệ thống của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Công nghệ cốt lõi của CyRadar cho phép nhận diện dấu hiệu bất thường ngay tại thiết bị đầu cuối, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công và bảo vệ người dùng trước mã độc lan truyền qua internet, email hay các kỹ thuật lừa đảo trực tuyến tinh vi. Đến nay, CyRadar đã phát hiện hơn 50 triệu tệp tin và đường dẫn bất thường, đồng thời được giới thiệu tại nhiều thị trường công nghệ lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

img

Bảng điều khiển quản trị CyRadar EDR với thống kê hệ điều hành, số lượng mối đe dọa, tình trạng xử lý và nhóm mối nguy phổ biến, hỗ trợ quản lý tập trung cho doanh nghiệp.

Sự xuất hiện của CyRadar trong danh sách công bố của Microsoft một lần nữa cho thấy năng lực phát triển sản phẩm an ninh mạng của Việt Nam đang bước ra thế giới và đủ sức cạnh tranh với những nhà cung cấp hàng đầu. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo CNTT – nhóm khách hàng trọng tâm mà CyRadar hướng đến – trong việc lựa chọn các giải pháp an ninh mạng mang dấu ấn Việt Nam nhưng đạt chuẩn quốc tế.

CyRadar là sản phẩm duy nhất của Đông Nam Á lọt Top 8 giải pháp bảo mật được Microsoft công bố - Ảnh 5.FPT trình diễn sức mạnh AI và hạ tầng vượt trội tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025

FPT đã trình diễn hệ sinh thái giải pháp AI, là nền tảng cốt lõi trong quốc cách mạng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia,

chuyển đổi số an ninh mạng FPT Microsoft CyRadar
