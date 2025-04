Đã bắt được đối tượng đâm tử vong 1 thành viên lực lượng an ninh, trật tự cơ sở ở Đồng Nai

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) bắt đối tượng Ngô Tấn Việt (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Ngô Tấn Việt bị bắt

Việt là đối tượng dùng dao tấn công khiến anh Huỳnh Chí Phúc (36 tuổi, là thành viên lực an ninh, trật tự cơ sở thị trấn Hiệp Phước) tử vong.

Gần 19 giờ tối 31-3, người dân tổ 11 (khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước) bắt giữ Ngô Tấn Việt sau khi phát hiện đối tượng này trộm cắp một con gà.

Vụ việc được người dân thông báo cho ông Nguyễn Thành Trung là lực lượng an ninh, trật tự cơ sở ở khu phố Phước Kiểng đến hỗ trợ giải quyết.

Sau đó, ông Trung có gọi thêm 2 người khác trong lực lượng an ninh trật tự cơ sở địa phương là anh Phan Trần Ngọc Tấn và anh Huỳnh Chí Phúc đến hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Rất đông người dân theo dõi sự việc

Việt bị bắt giữ sau khi gây án

Khi đến nơi, ông Trung và anh Phúc đã đưa đối tượng Việt về trụ sở Công an thị trấn Hiệp Phước để làm việc bằng xe máy (do anh Phúc chở). Khi đang trên đường đi, Việt bất ngờ nhảy xuống xe giằng co, bỏ chạy thì bị anh Phúc giữ lại. Ngay lập tức, Việt lấy dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực và bụng của anh Phúc rồi nhanh chân bỏ trốn.

Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Vào cuộc, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ đối tượng Việt.