Đã bắt được nghi phạm nổ súng bắn tử vong người phụ nữ ở Đồng Nai trong đêm

Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ngụ phường An Lộc) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi phạm Dương đã bị bắt giữ

Trước đó, tối 6-12, bà Th.X. Tr. (53 tuổi) ở cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc, nghe tiếng động và kiểm tra thì thấy cửa chính nhà bị vỡ. Khi người phụ nữ 53 tuổi ra phía trước hiên nhà để kiểm tra thì bất ngờ bị bắn vào vùng cổ khiến bà gục ngã.

Nghe tiếng la thất thanh, người thân chạy ra kiểm tra thì bà Tr. đã nằm bất động, mất máu nhiều. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Do vết thương quá nặng, đến sáng 11-12, bà Tr. đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét.

Cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng và bắt giữ Dương, thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 5 viên đạn chì; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Khẩu súng liên quan

Qua đấu tranh, Dương khai do có mâu thuẫn với bà Tr. từ trước nên đã nảy sinh ý định giết hại bà Tr.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng.