Đã bắt được người đàn ông hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân tại chòi rẫy

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ đối tượng Đinh I Ô (thường gọi Đinh A Dô, 35 tuổi, trú xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) để điều tra về các hành vi "Hiếp dâm", "Giết người".

Trước đó, chiều 20-3, sau khi đã uống rượu, Đinh I Ô đi đến khu vực rẫy mì thuộc thôn 5, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Trên đường đi, Đinh I Ô thấy chị Đ.A. (46 tuổi) đang đứng tại chòi rẫy nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau đó, Đinh I Ô nhặt vật cứng bằng gỗ đánh vào đầu đe dọa và hiếp dâm chị Đ.A. Sau đó, vì quá sợ hãi, nạn nhân đã bỏ chạy ra khỏi chòi rẫy la lớn tìm người ứng cứu. Thấy vậy, Đinh I Ô đuổi theo sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Đinh I Ô đã bỏ trốn khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai để lẩn trốn.

Tới trưa 3-4, lực lượng công an đã tiếp cận, bắt giữ Đinh I Ô khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Vụ án do đối tượng Đinh I Ô gây ra xảy ra tại chòi rẫy, xa khu dân cư, vắng người qua lại đã gây lo sợ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Do đó, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và đã bắt giữ được hung thủ gây án. Điều này đã trấn an tinh thần của người dân trên địa bàn.