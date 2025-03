Đà Lạt được vinh danh

Ngày 21-3, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết Đà Lạt đã được chương trình Giải thưởng Festival châu Á 2025 (Asia Festival Awards 2025) trao các giải thưởng nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 tổ chức tại Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, thay mặt TP nhận giải thưởng từ đại diện Giải thưởng Festival châu Á ở Hàn Quốc.

Cụ thể, Đà Lạt với Festival hoa Đà Lạt đã được vinh danh Giải thưởng "Festival Hoa và Vườn châu Á 2025" (Asia Flower and Garden Festival of 2025) và Giải thưởng Đỉnh cao châu Á (Asia Pinnacle Awards) ở hạng mục "Festival thân thiện với môi trường nhất" (Best Eco-Friendly Festival) do Hiệp hội Festival và Sự kiện quốc tế châu Á (IFEA ASIA) bình chọn.

Giải thưởng Festival châu Á nhìn nhận Đà Lạt đã nỗ lực trong nhiều năm liền nhằm xây dựng hình ảnh thành phố xanh, thân thiện và bền vững, là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Festival Hoa Đà Lạt góp phần quảng bá thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng ra cả nước và quốc tế.

Đà Lạt đã 10 lần tổ chức Festival Hoa. Giải thưởng Festival châu Á nhìn nhận Festival hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và cả nước, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người Đà Lạt - Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung ra quốc tế.

Ngoài các giải thưởng này, năm 2023, Đà Lạt được công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO; năm 2024, Đà Lạt vào Top 5 thành phố Festival ấn tượng nhất châu Á.