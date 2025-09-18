HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đà Lạt phát hiện vật hoang dã quý hiếm bò vào nhà dân

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đi làm về đêm khuya, 1 người dân ở Đà Lạt phát hiện một con tê tê bò vào hẻm nhà mình nên bắt và giao nộp cơ quan chức năng.

Ngày 18-9, anh Hồ Hoàng Anh Kha (38 tuổi, ngụ đường Vạn Hạnh, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm Đà Lạt một con tê tê để xử lý theo quy định.

Đà Lạt phát hiện vật hoang dã quý hiếm bò vào nhà dân - Ảnh 1.

Con tê tê vừa được người dân Đà Lạt bàn giao cơ quan chức năng.

Theo anh Kha, khuya 17-9, khi đi làm về nhà thì anh phát hiện con tê tê này bò vào khu vực hẻm nhà mình nên đã bắt nhốt lại. Qua tìm hiểu, anh Kha biết tê tê là động vật hoang dã quý hiếm nên bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, đây là cá thể tê tê Java, có trọng lượng 3 kg và được bàn giao trong tình trạng còn sống.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Tin liên quan

Nhóm người Trung Quốc nghi buôn bán hàng giả, ngà voi, vảy tê tê tại Nha Trang

Nhóm người Trung Quốc nghi buôn bán hàng giả, ngà voi, vảy tê tê tại Nha Trang

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người Trung Quốc với dấu hiệu buôn bán hàng không rõ xuất xứ, nghi có ngà voi, vảy tê tê

2 tê tê quý hiếm được giải cứu khỏi bàn nhậu đã sinh con

(NLĐO) – Được cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam giải cứu, chăm sóc, 2 con tê tê cái đã sinh sản 2 con tê tê con.

Độc đáo hình ảnh tê tê vàng siêu quý hiếm cõng con trên lưng ở Quảng Nam

(NLĐO) – Rất nhiều loài động vật rất quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như tê tê vàng, thỏ vằn, cầy vòi mốc… đã được ghi nhận ngoài tự nhiên thông qua phương thức bẫy ảnh.

tê tê động vật quý hiếm động vật hoang dã Đà Lạt Lâm Đồng
