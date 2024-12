Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng trộm cắp cộm cán trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm

Chiều 13-12, trung tá Trần Viết Đức - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - cho biết vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản quy mô lớn trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Phạm Văn Thành bị bắt giữ chỉ ít giờ sau khi gây án

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 13-12, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê nhận tin báo từ người dân về việc một tiệm điện thoại trên đường Trần Cao Vân bị cắt ổ khóa, bị trộm cắp.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận Thanh Khê, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy phối hợp với Công an phường Xuân Hà và Đội Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh trong khu vực và truy xét đối tượng.

Trinh sát phát hiện khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một thanh niên đột nhập cửa hàng nêu trên. Sau khi trộm cắp điện thoại, nghi phạm lên xe máy tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Tất Thành.

Dấu vết để lại hiện trường quá mờ nhạt, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo tổ công tác quyết tâm khoanh vùng, sàn lọc đối tượng. Các trinh sát vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu mở đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

Đến khoảng 8 giờ, trinh sát phát hiện tại chung cư C2 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có một xe máy giống với nhận dạng qua camera an ninh.

Đối tượng từng trộm cắp với cách thức tương tự trước khi bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ (Ảnh: Số tài sản là tang vật vụ việc)

Bí mật theo dõi tại chung cư, trinh sát phát hiện nghi phạm chuẩn bị ra khỏi phòng nên nhanh chóng ập vào khống chế, thu giữ 17 ĐTDĐ, 12 đồng hồ trên người vào trong phòng.

Đối tượng khai nhận là Phạm Văn Thành (SN 1997, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Thành thừa nhận đã dùng kèm cắt khóa và đột nhập cửa hàng nêu trên để trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận vào rạng sáng 11-12 cũng đã đột nhập một tiệm bán đồng hồ tại chợ Mân Thái, trộm cắp 12 đồng hồ các loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Thành để điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2025.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết trong đợt cao điểm lần này, lực lượng công an quyết tâm không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc dư luận. Ông yêu cầu huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra để đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố dịp cuối năm.