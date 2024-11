Đà Nẵng công bố 4 dự án nhà ở được bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công bố 4 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.



Cụ thể gồm các dự án: Olalani Riverside Towers, Tòa nhà chung cư tại khu đất B4-1 và khu đất B4-2 thuộc dự án Khu du lịch dịch ven sông Hàn, Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò, Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town.

Dự án Olalani Riverside Towers, quận Sơn Trà

Trong đó, dự án Olalani Riverside Towers (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) do Công ty CP Mỹ Phúc làm chủ đầu tư cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu 427 căn hộ chung cư và 87 nhà ở riêng lẻ. Dự án này có quy mô gồm 1.425 căn hộ và 113 nhà ở riêng lẻ.

Dự án Tòa nhà chung cư tại khu B4-1 và khu đất B4-2 thuộc dự án Khu du lịch dịch ven sông Hàn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP thương mại Du lịch đầu tư Cù Lao Chàm làm chủ đầu tư, cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu là 203 căn. Dự án này có tổng cộng 679 căn hộ chung cư.

Dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Địa Cầu làm chủ đầu tư, cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu 250/390 căn biệt thự.

Dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty TNHH Phát triển New Town, cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu là 519 căn hộ chung cư và 250 biệt thự. Dự án này có 1.733 căn chung cư và 1.160 căn biệt thự.