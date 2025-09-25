HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đà Nẵng đầu tư hơn 149 tỉ đồng xây dựng “Dòng sông ánh sáng” trên sông Hàn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” giai đoạn 1, kinh phí hơn 149 tỉ đồng, sẽ biến sông Hàn thành biểu tượng ánh sáng mới của thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" (giai đoạn 1).

Mục tiêu của dự án là xây dựng sông Hàn trở thành dòng sông ánh sáng lung linh, rực rỡ, tạo nên biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đầu tư hơn 149 tỉ đồng xây dựng “Dòng sông ánh sáng” trên sông Hàn - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ chi 149 tỉ đồng để biến sông Hàn thành "dòng sông ánh sáng"

Giai đoạn này, thành phố sẽ đầu tư mới chiếu sáng trang trí cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Tiên Sơn. Nâng cấp điện chiếu sáng nghệ thuật cho cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Thành phố cũng đầu tư lắp đặt 4 đèn laser chiếu tia bầu trời tại các cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Lắp bổ sung 8 đèn laser chiếu tia xuống mặt nước ở các cầu nói trên để tạo thêm hiệu ứng chiếu sáng, tạo điểm nhấn trên sông Hàn.

Dự kiến trong giai đoạn 2, thành phố sẽ chiếu sáng nghệ thuật hai bờ kè và lan can đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước. Bổ sung hạng mục lan can đối với các đoạn chưa có và cải tạo các đoạn hư hỏng trong phạm vi dự án...

Thành phố cũng khuyến khích các tòa nhà cao tầng bên bờ sông Hàn bố trí các đèn phản chiếu mặt nước, tạo điểm nhấn.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 149 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.

Tin liên quan

Đội mưa xem Hàn Quốc và Ý tranh tài pháo hoa trên sông Hàn

Đội mưa xem Hàn Quốc và Ý tranh tài pháo hoa trên sông Hàn

(NLĐO) - Tối 28-6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 chính thức khép lại vòng loại bằng màn trình diễn ấn tượng giữa hai đội Hàn Quốc và Ý

CLIP: Sông Hàn rực sáng với 20 thuyền hoa

(NLĐO) - Tối 28 và ngày 29-3, 20 xe hoa, thuyền hoa sẽ diễu hành qua các tuyến phố, dọc sông Hàn, TP Đà Nẵng để người dân và du khách chiêm ngưỡng

Loạt hoạt động văn hoá - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2025

(NLĐO) - Năm 2025, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hoá hai bên bờ sông Hàn, với nhiều đột phá mới lạ, phục vụ người dân và du khách.

du lịch Đà Nẵng Đà Nẵng sông Hàn Đà Nẵng dòng sông ánh sáng
