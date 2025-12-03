HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án trọng điểm

BÍCH VÂN - TRẦN THƯỜNG

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại - logistics hàng đầu, TP Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai loạt dự án liên kết vùng.

Mục tiêu mở rộng không gian phát triển và tăng cường khả năng kết nối quốc tế.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng trở thành đô thị có diện tích lớn nhất cả nước trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò chiến lược ở khu vực miền Trung. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố liên tục kiểm tra hiện trường, đôn đốc các dự án then chốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều dự án giao thông quan trọng tăng tốc

Trong các dự án trọng điểm, bến cảng Liên Chiểu được xem là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành, cảng sẽ trở thành cửa ngõ quốc tế của miền Trung, đón tàu trọng tải lớn và đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, cho biết dự án đang bám sát tiến độ, tạo nền tảng cho việc hình thành cảng cửa ngõ quốc tế trong tương lai.

Các hạng mục hạ tầng dùng chung như đê chắn sóng, kè biển, đường vào cảng và tuyến kết nối chính đã đạt khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Ngày 24-12, thành phố mở thầu chọn nhà đầu tư khu bến container với 3 tập đoàn lớn tham gia; nếu thuận lợi, quý I/2026 sẽ khởi công 8 bến container theo quy hoạch. Hệ thống kết nối đường bộ - đường sắt và hạ tầng liên thông với Khu thương mại tự do cũng đang được triển khai đồng bộ.

Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Các tuyến giao thông kết nối liên vùng của TP Đà Nẵng đang được đốc thúc tiến độ. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bên cạnh đường biển, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Đà Nẵng dài hơn 116 km, đi qua 24 xã/phường, đang được hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến sẽ thu hồi khoảng 866 ha đất, bố trí hơn 5.100 lô tái định cư, xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang, với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc gần đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung ương để sớm thống nhất hướng tuyến; đồng thời bố trí tái định cư phù hợp đời sống và điều kiện kinh doanh của người dân. Ông nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia với khối lượng công việc lớn, nên giải phóng mặt bằng phải thực hiện quyết liệt, đúng quy định và bảo đảm sự đồng thuận của người dân.

Trên trục giao thông đường bộ, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện tuyến đường ven biển 129 kết nối từ sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai. Thành phố cũng đẩy nhanh thủ tục để khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14D với tổng vốn hơn 4.500 tỉ đồng, hình thành trục vận tải quan trọng từ Đà Nẵng lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang, kết nối Tây Nguyên - Nam Lào - Đông Bắc Thái Lan.

Sân bay, cảng biển đưa Đà Nẵng "cất cánh"

Theo Sở Xây dựng, sau khi hợp nhất địa giới, thành phố đang điều chỉnh Quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời lập quy hoạch đô thị và nông thôn cho toàn thành phố mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhận định việc hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam đã tạo bước ngoặt lớn, giúp hình thành một trong những đô thị lớn nhất cả nước với vị trí địa chiến lược quan trọng. Với hệ thống hạ tầng gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai, cụm cảng Liên Chiểu - Tiên Sa - Chu Lai cùng mạng lưới cao tốc và đường sắt, Đà Nẵng đang có nền tảng để bứt phá mạnh mẽ.

Theo ông Nam, sân bay Đà Nẵng và Chu Lai là "hai cánh cửa" mở ra thế giới; cụm cảng biển là "ba mũi nhọn" hướng ra đại dương, kết nối Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương; còn hệ thống cao tốc, đường sắt và các dự án LRT, MRT sẽ tạo trục giao thông xương sống của toàn vùng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết thành phố đã đầu tư mạnh hệ thống hạ tầng logistics với nhiều dự án lớn như cảng Tiên Sa, Liên Chiểu, Kỳ Hà, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai; cùng hệ thống cao tốc, đường sắt, các khu - cụm công nghiệp và trung tâm logistics liên vùng. Việc kết nối Liên Chiểu - Tiên Sa - Chu Lai - Kỳ Hà - Dung Quất đã hình thành cụm cảng tổng hợp miền Trung và hành lang vận tải đa phương thức gồm đường biển, đường bộ, đường sắt và hàng không.

Ngoài hạ tầng, thành phố chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh. "Với tầm nhìn dài hạn, Khu thương mại tự do - mô hình đầu tiên tại Việt Nam - sẽ thu hút các tập đoàn logistics quốc tế, trở thành trung tâm phân phối hàng hóa, thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính, bảo hiểm và dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là mô hình đột phá, góp phần nâng cao vị thế Đà Nẵng trên bản đồ logistics châu Á - Thái Bình Dương" - ông Quang nhấn mạnh. 

Phát triển hệ thống đường sắt đô thị

UBND TP Đà Nẵng đang xúc tiến đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị kết nối sân bay Đà Nẵng với Hội An và kéo dài đến sân bay Chu Lai. Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới gồm 3 tuyến MRT, 12 tuyến LRT và 3 tuyến LRT du lịch, tổng chiều dài gần 283 km.

Trong đó, tuyến Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai được chú ý nhất, chạy dọc trục Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa - ĐT607, hình thành hành lang vận tải mới giữa hai sân bay.

Giai đoạn 2025-2030, thành phố ưu tiên làm đoạn Đà Nẵng - Hội An; sau năm 2030 sẽ kéo dài đến Tam Kỳ và Chu Lai.

Đà Nẵng đẩy nhanh các dự án trọng điểm - Ảnh 2.


