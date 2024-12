Ngày 26-12, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa triển khai thí điểm mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông" trên đường Bạch Đằng.

Đường Bạch Đằng nằm bên bờ Tây sông Hàn, đi qua cầu Rồng, công viên APEC,...

Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho hay địa phương quyết tâm xây dựng đường Bạch Đằng gắn liền với văn hóa giao thông, tương xứng với hạ tầng hiện đại, cảnh quan đẹp, trở thành biểu tượng văn minh trong mắt người dân, du khách thành phố.

Cụ thể, có 9 tiêu chí để thực hiện thành công mô hình, trong đó có tiêu chí kiềm chế tai nạn giao thông xuống mức tối thiểu, xóa bỏ các điểm tiềm ẩn nguy cơ, đảm bảo 100% các hộ dân và doanh nghiệp tuân thủ luật giao thông...

Việc thí điểm mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông" mang tính cấp thiết; song song với nâng cao ý thức nhân dân là nâng cấp hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ vào quản lý, giám sát.

Theo Công an quận Hải Châu, đường Bạch Đằng không chỉ là tuyến giao thông trọng điểm của thành phố, kết nối phía nam về trung tâm mà còn là điểm nhấn du lịch, nên được lựa chọn để xây dựng thành hình mẫu, nâng cao ý thức xã hội và đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ đề tuyên truyền để người dân, đơn vị dọc tuyến thực hiện là "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Chiến dịch huy động toàn bộ hệ thống chính trị, thành phần cơ sở để vận động người dân trên địa bàn 4 phường nơi tuyến đường đi qua. Trong đó, vận động 100% hộ dân, đơn vị dọc tuyến ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông.

Đội CSGT-TT Công an quận Hải Châu sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền người dân du khách chấp hành an toàn giao thông trên tuyến Bạch Đằng

Trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Thiên Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Hải Châu cho hay, thời gian đến, lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tăng cường camera giám sát thông minh kết nối với Trung tâm chỉ huy giao thông để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập phóng xe gây rối.

Đồng thời, lực lượng sẽ tăng cường hóa trang, mật phục ghi hình xử lý vi phạm giao thông trên tuyến. "Tại khu vực qua chợ Hàn, lực lượng sẽ tăng cường xử phạt vi phạm đậu đỗ, phối hợp xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè. Tham mưu sử dụng đồng bộ các giải pháp như kẻ thêm vạch giảm tốc, sử dụng camera giám sát phối hợp với tuyên truyền để người dân, du khách tuân thủ chấp hành, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự", lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận nêu giải pháp.

Đường Bạch Đằng dài khoảng 5km, là tuyến đường ven sông Hàn (thuộc địa phận quận Hải Châu), được ví von là tuyến đường "trung tâm" của trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tuyến đường đi qua những công trình kiến trúc trọng điểm của thành phố như cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, công viên APEC,…